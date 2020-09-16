«Осталось три волосинки»: на Урале невеста облысела после похода в парикмахерскую

Во время торжества Анна только и думала о том, как бы не выйти к гостям лысой. Фото: предоставлено героиней публикации

Ответственнее самой свадьбы для невесты может быть только подготовка к ней. Вот и 30-летняя жительница Первоуральска Анна Сурганова хотела быть на празднике жизни самой красивой с сиреневым оттенком волос. Выбор пал на парикмахерскую Beauty Street, там обещали скидку в 50%.

Анна выкроила выходной и за пять дней до торжества отправилась на покраску. Если бы она только знала, чем для нее обернется такое «преображение».

- Мастер Александра заверила меня, что проходила обучение в Германии, - рассказывает «КП» Анна Сурганова. – Взяла с меня три тысячи рублей, но все процедуры длились 4,5 часа! Сначала я была довольна результатом. А затем все как в фильме ужасов. Волосы стали, словно леска.

Теперь волосы выпадают от малейшего прикосновения. Фото: предоставлено героиней публикации

Но уже на следующий день волос на голове стало заметно меньше. Выпадали от малейшего прикосновения, расчесываться уже не было смысла. Анна начала лысеть прямо на глазах жениха. После непродолжительной переписки с требованием вернуть деньги мастер перестала выходить на связь, а салон красоты оказался закрытым.

Нанесение обычной краски обернулось ожогом головы. Фото: предоставлено героиней публикации

- Ваш вопрос будет решаться только через компетентные органы. Смысла встречаться с вами нет. Моя услуга была выполнена в полном объеме и квалифицированно с учетом технологии. За собой оставляю право обратиться в правоохранительные органы за вымогательство денежных средств с вашей стороны! – написала парикмахер, после чего «залегла на дно».

После наведения такой красоты Анна обратилась к дерматологу, врач поставил диагноз – нерубцующая потеря волос. А независимые парикмахеры пришли к однозначному выводу – Анне передержали краску.

- На голове то всего три волосинки осталось. Если волосы распустить, то они будут видны на одежде, - поясняет Анна.

Мастер сначала отвечала на сообщения Анны и ее жениха, но потом перестала выходить на связь. Фото: предоставлено героиней публикации

Теперь уралочка намерена через суд добиться от нерадивого мастера компенсации морального вреда и возмещения трат на лечение. Анна уже обратилась в Роспотребнадзор и прокуратуру, но ответ в ведомствах дадут лишь через три недели.

Вместо запланированного медового месяца девушку и ее новоиспеченного мужа ждут походы по инстанциям.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Андрей КАЦАЙЛИДИ, управляющий партнер агентства «Кацайлиди и партнеры»:

- В данной ситуации девушке необходимо доказать причинно-следственную связь между процедурой и выпадением волос. Как известно, волосы начинают выпадать и по другим причинам. Если врачи подтвердят, что именно из-за окрашивания произошел ожог. Можно претендовать не только на возмещение убытков, но и компенсацию морального вреда. Даже если ответчик не явится на заседание, суд может принять заочное решение в пользу истца. Затем необходимо обращаться в службу судебных приставов, которая должна начать процедуру принудительного взыскания средств.