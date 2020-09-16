Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 16 сентября 2020 года

В октябре в регионе стартует вакцинация от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 70 случаев в уральской столице.

Остальные случаи зафиксированы в Верхней Салде, Серове, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Качканаре, Кушве, Первоуральске, Асбесте, Ревде и других муниципалитетах области.

Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заболели 27 299 человек, 20 902 из них полностью победили инфекцию. Только за прошедшие сутки в Свердловской области из больниц выписали 60 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Состояние 68 пациентов с COVID-19 остается тяжелым, все они размещены в палатах отделений интенсивной терапии. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Также в официальную статистику попали 4 новых случая смерти от коронавируса, а общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 537 случаев.

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