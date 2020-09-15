«Мамочек пришлось селить по двое»: в Екатеринбурге затопило приют для женщин с детьми

Вода затопила одно из пяти комнат. Фото: предоставлено приютом "Нечаянная радость".

В Екатеринбурге есть приют для женщин с детьми на руках, которым некуда пойти. Называет он «Нечаянная радость». Волонтеры бескорыстно помогают мамочкам, которые оказались в трудной жизненной ситуации: крышей над головой, с документами, психологической и юридической помощью. Но теперь приют сам отказался в беде.

- Зданию, где располагается приют, уже больше ста лет. На днях прошел сильный дождь и одну из комнат затопило, - объясняет Ирина Наврось, руководитель приюта. – Еще три года назад мы сделали ремонт крыши, но она не выдержала и начала течь. Мы были в шоке, когда увидели, как заливает стены, потолок, пол. Все промокло и потом пошла плесень.

Сейчас в приюте «Нечаянная радость» проживает пять подопечных, у четверых дети, одна в положении. Например, Елена и ее сын Дима сюда попали тоже из-за природного ЧП, их дом в Нижних Сергах затопило, а в дачном, что у них имеется, ночевать уже не выносимо. А 37-летняя Юлия ждет первенца, работать на последних месяцах она не может, а пойти больше некуда. И такие женщины попадают в руки волонтеров постоянно. Только за четыре года работы здесь смогли помочь более чем 50 мамам и 80 детям.

Зданию, где располагается приют, больше ста лет. Фото: предоставлено приютом "Нечаянная радость".

В здании приюта пять комнат. Одна из них сейчас непригодна для жизни. Волонтерам пришлось расселять мамочек по двое.

- Жить тут невозможно. К сожалению, пока ремонт не сделан, одна комната «вышла из строя», а это значит, что мы сможем принять на одну семью меньше, - продолжает Ирина.

Волонтеры просят помощи, чтобы успеть сделать ремонт до начала холодов. Мастера уже посчитали, во сколько обойдется залатать крышу и привести в порядок комнату. Для закупки материалов и оплаты работы строителей требуется 48 000 рублей.

Помочь приюту «Нечаянная радость» можно по ссылке.