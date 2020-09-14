«Ночь музыки-2020» в Екатеринбурге, 18 сентября: программа

В этом году будет работать 50 площадок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупнейший на Урале фестиваль «Ночь музыки-2020» вот-вот наступит. И в Екатеринбурге уже начали готовить 50 площадок, где 18 сентября выступят десятки артистов и групп разных жанров. Мы собрали полную программу фестиваля Ural Music Night-2020 в Екатеринбурге.

ВАЖНО

Фестиваль «Ночь музыки» в этом году, также как и в прошлые годы, будет бесплатным. Но из-за пандемии коронавируса организаторы вынуждены сократить количество человек на площадках, чтобы избежать толпы. Чтобы послушать музыку, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте uralmusicnight.ru и выбрать площадку. Их может быть неограниченное количество. Пользователю придет на почту билет, который нужно будет показать на входе. Без него могут не пустить. Также обязательно быть на площадке в защитной маске или респираторе.

ГЛАВНАЯ ХИП-ХОП СЦЕНА

Рэп уже давно стал самостоятельной музыкальной культурой и поэтому организаторы фестиваля не могли обойти стороной этот популярный жанр. Для поклонников хип-хопа сделали отдельную сцену в ЦПКиО имени Маяковского.

Музыкальная программа начинается в 19:00. В самом парке есть кафе и рестораны, где можно перекусить. А сейчас о самих исполнителях.

Первыми на сцену выйдет группа ParaGil`z (ПараГильз). Трио музыкантов из Екатеринбурга, чей стиль пропитан максимальной энергетикой и сочетает в себе смесь направлений от классического хип-хопа до электронной музыки.

Людей просят заранее регистрироваться на фестиваль. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 21:45 зрители увидят еще одного рэпера под псевдонимом Бразис. Артист прославился благодаря участию в телевизионном проекте «Голос улиц», одноименный клип собрали миллион просмотров, а также большой послужной список выступлений с известными артистами: «Грот», Леван Горозия, «Хлеб», Гуф, «Триада».

Хедлайнерами площадки стали ребята из группы «Хлеб». Это их первое выступление после самоизоляции и вообще на фестивале. Трио видеоблогеров начали выпускать песни в 2013 году и за это время многие композиции стали хитами. Сейчас ребята собирают большие залы и имеют толпы поклонников, в том числе в Екатеринбурге. Отметим, группа «Хлеб» выступят в 00:30.

ПЛЯЩЕМ НА ПЛОТИНКЕ

Из года в год самой главной сценой становится площадка на Плотинке под названием BABA YAGA. Здесь выступают топовые исполнители Екатеринбурга и хедлайнеры.

В 18:00 первой фестиваль откроет Наталья Пискун. Девушка исполняет итальянские песни, но с русской душой.

Дальше можно послушать индии-поп от исполнительницы VIQ. Автор проекта Вика Радисева популярна в Екатеринбурге, здесь ее любят за нежный женский вокал, поэтичным текстам с нестандартными рифмами и гитарно-синтезаторным аранжировкам. Послушать можно в 20:00.

Большая площадка традиционно расположиться на Плотинке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кристина Кошелева еще одна екатеринбурженка, которая широко известна за пределами Урала. Также Кристина была под крылом Макса Фадеева, но уже год певица в свободном от лейблов плавании. Насладиться ее пением можно в 22:35.

А вот Максим Свобода – яркий самобытный коллектив из Владивостока. Основатель и лидер группы - Максим Анисимов – певец, музыкант, финалист шоу «Песни» на ТНТ. Год назад он так понравился уральским зрителям на «Ночи музыки», что организаторы решили позвать артиста и в этот раз. На сцену хедлайнер выйдет в 23:20.

Хулиганы из Питера группа The Hatters или в простонародье «Шляпники» появятся на Плотинке в 00:30. Тут вам и потанцевать и попеть можно. Хедлайнеры закроют эту площадку.

Максим Свобода выступал на фестивале в прошлом году и очень понравился уральским зрителям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОПЕРА С БАЛКОНА

Каждый год на фестивале «Ночь Музыки» Уральский оперный театр представляет необычную программу. В этом году с балкона прозвучат произведения, охватывающие период с XVII по XXI век. Артисты «Урал Оперы» исполнят как уже знакомые и всем полюбившиеся арии и дуэты, так и малоизвестные произведения мировой классической музыки. Начало в 22:30.

Артисты Оперного театра выступят на балконе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КЛАССИКИ

Насладиться инструментальной музыкой можно сразу на трех площадках. Классика будет звучать возле окружного Дома офицеров.

В 17:00 начнут барабанами, дудуками и канонами, покажут народные армянские танцы под пейзажи солнечной страны, продолжат детской англоязычной эстрадой, а затем поднимут дух патриотизма вместе с ансамблем Железнодорожных войск. Ближе к вечеру организаторы устроят бал, а также в исполнении оркестра прозвучат хиты Little big.

Под классическую музыку собрали несколько площадок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще одна площадка возле Уральской специальной музыкальной школы (десятилетки) при угк им. Мусоргского. Здесь вы услышите популярную академическую фортепианную и камерную музыку с традиционным бисквитом в антракте. Исполнители – студенты Уральской специальной музыкальной школы. Начало в 18:00.

«УРАЛЬСКАЯ ЛИРА»

В Литературном квартале вспоминают знаменитого композитора Евгения Родыгина. Он взращен на своеобразном уральском фольклоре и позволил создать целый ряд песен, вошедших в золотой фонд отечественной песенности, ставших подлинно народными. Они звучат не только в России, но и во многих странах мира.

Концертная программа «Уральская лира» с участием представителей современных направлений в народной, фольклорной, этнической музыки и вокального жанра станет музыкальным приношением уральскому композитору от современного арт-поколения 2020 года.

В 15:00 выступит Уральский Государственный Русский Оркестр, а в 18:00 на сцену выйдут представительницы фолка – группа MARFFA.

Традиционно на Октябрьской площади провожаем фестиваль и встречаем рассвет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВСТРЕЧАЕМ РАССВЕТ НА ОКТЯБРЬСКОЙ ПЛОЩАДИ

Традиционно закрывается фестиваль «Ночь музыки» на Октябрьской площади. Гостям концерта мы подарим зеркала, чтобы вместе поймать первые лучи наступающего дня. Встречать рассвет уральцы будут под песни популярной исполнительницы Елки. На сцену певица выйдет в 02:00.