Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 14 сентября 2020 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий
Нагрузка на медиков снова может возрасти

Нагрузка на медиков снова может возрасти

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусом. Большая часть новых заражений зарегистрирована в столице Среднего Урала.

Остальные случаи подтверждены у жителей Кушвы, Шалинского городского округа, Полевского, Первоуральска, Нижнего Тагила, Ивделя, Кировграда, Красноуральска, Среднеуральска и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число зараженных COVID-19 с начала пандемии в Свердловской области – 27 048 человек, из которых 20 784 полностью победили коронавирус. Только за прошедшие сутки из больниц выписан 61 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Состояние 86 пациентов с COVID-19 сейчас оценивается как тяжелое, 78 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 49 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждены 2 новых случаев гибели от коронавируса, а общее число жертв пандемии на Среднем Урале составило 524 человека.

Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев высказал «КП-Екатеринбург» мнение о том, что в ближайшее время часть ограничительных мер придется вернуть из-за роста статистике по заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и внебольничных пневмоний. По его словам, Европа уже возвращается к ограничениям, это ждет и регионы России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)

Эксперт Александр Соловьев: часть ограничений из-за коронавируса на Урале придется вернуть. Статистика неутешительна: с конца августа есть рост заболеваемости по COVID-19 (подробнее)

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус в Екатеринбурге 2020: последние новости

Рекомендуемые