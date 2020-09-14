Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 14 сентября 2020 года

Нагрузка на медиков снова может возрасти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусом. Большая часть новых заражений зарегистрирована в столице Среднего Урала.

Остальные случаи подтверждены у жителей Кушвы, Шалинского городского округа, Полевского, Первоуральска, Нижнего Тагила, Ивделя, Кировграда, Красноуральска, Среднеуральска и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число зараженных COVID-19 с начала пандемии в Свердловской области – 27 048 человек, из которых 20 784 полностью победили коронавирус. Только за прошедшие сутки из больниц выписан 61 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Состояние 86 пациентов с COVID-19 сейчас оценивается как тяжелое, 78 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 49 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждены 2 новых случаев гибели от коронавируса, а общее число жертв пандемии на Среднем Урале составило 524 человека.

Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев высказал «КП-Екатеринбург» мнение о том, что в ближайшее время часть ограничительных мер придется вернуть из-за роста статистике по заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и внебольничных пневмоний. По его словам, Европа уже возвращается к ограничениям, это ждет и регионы России.

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