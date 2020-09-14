Эксперт Александр Соловьев: часть ограничений из-за коронавируса на Урале придется вернуть

Для защиты нужно носить маски, но многие эту рекомендацию игнорируют Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области постепенно растет ежедневная статистика по числу новых заболевших коронавирусом. Если в августе показатели были на уровне 110-115 заболевших COVID-19 в сутки, то теперь цифры держатся на уровне 130 человек.

Также стоит обратить внимание на цифры Роспотребнадзора по Свердловской области по количеству выявленных случаев ОРВИ и внебольничных пневмоний. Они тоже демонстрируют рост.

По данным эксперта лабораторной диагностики, председателя комитета Федерации лабораторной медицины Александра Соловьева, если брать последнюю неделю августа и первую неделю сентября, то рост составил по Екатеринбургу по ОРВИ +36%. А уровень внебольничных пневмоний за первую неделю сентября в 2,1 раза превышает средний многолетний уровень заболевания по региону.

- Понятно, что внутри этого ОРВИ есть и COVID-19, который в официальную статистику не попадает. Например, из-за того, что тест не выполнен, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Александр Соловьев. – Очевидно, что рост будет только увеличиваться к концу сентября – октябрю. На динамику влияют массовые мероприятия. Рано или поздно мы подойдем к вопросу о том, что меры в какой-то степени нужно будет возвращать.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

По словам эксперта, Европа уже пришла к такому решению. Но все понимают, что есть социальные и экономические аспекты. Поэтому действовать власть будет осторожно, а не так, как во время первой волны, когда все паниковали, и никто не знал, что именно нужно делать.

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