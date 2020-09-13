В Екатеринбурге после отказа двигателя сел пассажирский самолет

Самолет благополучно приземлился в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 13 сентября из аэропорта «Кольцово» вылетел пассажирский самолет авиакомпании S7. Через несколько минут после вылета у лайнера отказал один из двигателей. После этого пилот принял решение вернуться в аэропорт.

Бортпроводник развернул воздушное судно в районе города Красноуфимск, после чего борт сделал несколько кругов и вернулся в "Кольцово".

- Рейс S7-1174 «Екатеринбург-Москва» вскоре после вылета вернулся в аэропорт «Кольцово». Сейчас с пассажирами работают представители авиаперевозчика. В настоящий момент аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов, - рассказывают в пресс-службе воздушной гавани.

Самолет благополучно приземлился, после чего пассажиров провели в здание аэропорта "Кольцово". На воздушном судне четыре двигатели, один из них отказал во время полета.

На взлетно-посадочной полосе работают сотрудники МЧС. При этом, пока в МЧС внештатную ситуацию не комментируют.

Никто из пассажиров не пострадал. Авиаперевозчик обещает отправить их в Москву одним из ближайших рейсов.

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