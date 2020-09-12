В Екатеринбурге загорелось здание службы по атомному надзору

Дым поднимается от крыши здания. Фото: Ilya Upgraded, Инцидент.Екатеринбург/vk.com

Днем в субботу, 12 сентября, в Екатеринбурге начался сильный пожар. Черный дым стал подниматься от здания регионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, что находится по адресу переулок Северный, 7.

- В 12.47 поступило сообщение о пожаре в трехэтажном административном здании в переулке Северном, - поясняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Горит кровля здания. Предварительная площадь пожара 200 квадратных метров.

Загорелась кровля здания. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Еще до прибытия пожарных из здания эвакуировались пять человек. По предварительной информации, в огне никто не пострадал.

- На месте пожара работают 57 человек личного состава, 17 единиц пожарно-спасательной техники, - добавляют в МЧС.

Также по этому адресу находятся отделение регионального управления Ростехнадзора, Управление экономической безопасности и противодействия корупции, и отдел по надзору в химической промышленности и на предприятиях по хранению и переработке растительного сырья.

К трем часам дня площадь пожара выросла до 700 квадратных метров. Этому поспособствовал сильный ветер.

- Горит утеплитель и деревянная обрешетка под металлической кровлей, - уточняют в МЧС. - Для координации действий сил и средств на месте развернут штаб пожаротушения. Сил и средств достаточно.

Пламя распространилось на площадь в 200 квадратных метров. Фото: Олег ГАЛИМОВ

На место пожара прибыло 17 единиц пожарно-спасательной техники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Из здания эвакуировались пять человек. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Сообщение о пожаре поступило в 12.47. Фото: Олег ГАЛИМОВ