Россиянка, осужденная в Швейцарии пожизненно за подстрекательство к убийству, пытается выйти на свободу

В Ивделе у Елены осталась пожилая мать. Фото: СОЦСЕТИ

В Швейцарии состоялось рассмотрение апелляции по делу 40-летней россиянки Елены Пановой, которую ранее приговорили к пожизненному заключению. Женщину признали виновной в подстрекательстве к убийству бывшей жены ее возлюбленного.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Елена родилась и выросла на Северном Урале в городе Ивдель. Семь лет назад она ушла от мужа-алкоголика и стала искать в Интернете нового спутника. В 2015 году у нее завязался роман по переписке со швейцарцем Серджио Джуссани. Иностранец даже не испугался, что у свердловчанки есть две несовершеннолетние дочери и пригласил их к себе в гости.

Мечта о богатом принце так и не сбылась. Новый избранник Елены был практически банкротом. Фото: СОЦСЕТИ

Уже через полгода Елена с детьми переехала в Европу и стала законной женой Серджио. Но очень быстро стало понятно, что новый муж далеко не так богат, как рассказывал при знакомстве. Выяснилось, что большую часть доходов он платил бывшей жене Монике и двум детям от первого брака.

- Денег в семье катастрофически не хватало и Елене пришлось встать на биржу труда. Дошло в итоге до того, что ей приходилось лепить пельмени, а потом и работать в студии шугаринга. Раздраженный Джуссани стал вымещать злость на Елене и ее дочках, всех троих он регулярно избивал, - рассказывает адвокат Елены Георгий Багратиони.

Летом 2016 Монику нашли мертвой. Эксперты пришли к выводу, что женщина покончила с собой. Тогда никто и подумать не мог, что женщину убил бывший муж. Лишь через несколько месяцев Серджио признался Елене, что убил экс-супругу, чтобы меньше платить алименты.

Переезд в Европу обернулся кошмаром. Фото: СОЦСЕТИ

Россиянка до последнего молчала, но когда на нее в очередной раз подняли руку, позвонила в полицию и все рассказала. Вот только за решетку решили отправить и ее саму. Джуссани ловко вывернулся и дал показания против нее. Мол, именно Елена подтолкнула его взять грех на душу.

- Полиция нашла в доме Серджио настоящий склад оружия и арестовала его. Уже в ходе расследования уголовного дела он сознался в убийстве бывшей жены. А уже через полтора месяца дал показания и против Елены. Узнал, что у нее появился новый ухажер и обвинил ее в пособничестве и подстрекательстве. В итоге ей назначили пожизненное лишение свободы, - добавляет адвокат Багратиони.

Согласно уголовному праву Швейцарии, подстрекательство считается более гнусным преступлением, чем само убийство. Именно поэтому Серджио назначили 16 лет колонии. Но он может быть на свободе гораздо раньше благодаря друзьям в силовых структурах.

ПОЛНЫЙ ПЕРЕСМОТР ДЕЛА

На протяжении всего следствия к Елене относились как гастарбайтеру, которому полагается минимум помощи. А большую часть показаний переводили через Google translate. Адвокат россиянки подал апелляцию, но из-за пандемии коронавируса заседание состоялось лишь в начале осени.

Но теперь на стороне Пановой не только дочери, но и заведующий консульским отделом посольства РФ в Швейцарии Родион Васильев.

- Представитель дипломатической миссии обратился к судье с просьбой произвести полную проверку по материалам дела, - сообщает Георгий Багратиони. – Заметно, что новый судья действительно хочет во всем разобраться. По-прежнему уверен, что с Елены снимут все обвинения.

Несколько раз в месяц Елена может звонить адвокату и дочкам из мест лишения свободы. Фото: СОЦСЕТИ

Одним из важнейших документов станет официальный ответ на запрос из Сбербанка. В нем говорится о том, что Елена брала кредит, чтобы хоть как-то сводить концы с концами после переезда в кантон Тичино (италоязычный регион на юге Швейцарии – прим.ред.).

- Это позволит показать суду, что Елена вовсе не шиковала за счет Джуссани. А наоборот – жила в нищете, - добавил адвокат россиянки.

Ожидается, что точку в деле поставят после следующих слушаний, они пройдут 29 и 30 сентября.

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