Адвокат екатеринбурженки, получившей пожизненный срок в Швейцарии за убийство, обратился за помощью к Путину

Четыре года назад 35-летняя Елена Панова вместе с дочерьми навсегда уезжала из небольшого уральского города Ивдель. Впереди ее ждала одна из самых красивых и дорогих стран мира Швейцария. А еще любимый. Богатый иностранец, который уже пристроил ее девочек в хорошие школы и сделал Лене предложение…

Но долгожданного женского счастья Елена так и не обрела. Более того, в тот момент женщина совершила роковую ошибку. Ведь теперь ей грозит пожизненное заключение все в той же красивой и дорогой Швейцарии.

- Лена познакомилась с Джуссани в 2015-м. Ему тогда было 50 лет и с виду он производил впечатление хорошего мужчины. Воспитанный, обеспеченный, - рассказывает сестра Ирина. – На том сайте, с которого сидела Лена, были только «проверенные» иностранцы, так сказать с состоянием. Перед тем, как зарегистрироваться мужчины проходят проверку по выпискам из банка, чтобы женщины не напоролись на голодранцев. У него был дом в горах и работал он кем-то вроде нашего сотрудника МЧС.

Елена и ее муж Серджио Джуссани. Фото: СОЦСЕТИ

После знакомства Елена преобразилась на глазах. Она сразу сказала, что у нее есть две дочери от первого брака. Но швейцарца это не отпугнуло. Наоборот, он сказал Лене, что всегда мечтал о детях. Серджио пригласил Елену и ее девочек к себе в гости, в городок Минусио. Даже предложил взять все расходы на себя. Тогда Елена первый раз полетела в Европу. Дочек не взяла.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ ДЕНЕГ

- После первой поездки она вернулась и буквально светилась от счастья, - продолжает сестра женщины Ирина. – Влюбилась впервые за долгое время и всем видом давала понять, что скоро они начнут с Серджио жить вместе. Уезжая к нему во второй раз, она уже взяла с собой дочек, и так там и осталась. А почему нет? Серджио был заботлив и внимателен по отношению к ней. Девочек Настю и Катю он пристроил в хорошие школы. Для Лены это был шанс на совершенно другую жизнь. Что она могла дать дочерям здесь в Ивделе. Она сама работала здесь в салоне красоты, парикмахером.

Не прошло и полугода, как пара сыграла свадьбу. Поначалу все, казалось, шло хорошо. Но потом денег в семье стало не хватать. Елена пыталась устроиться на работу, но без европейского образования уралочку никуда не брали. Елена подрабатывала в салоне красоты мастером по шугарингу, иногда лепила пельмени на заказ, размещая объявления на сайте «Работа в Швейцарии».

- А потом стало еще хуже. Оказалось, Серджио скрыл от Елены, что уже был женат. От первого брака у него был – 18-летний сын и 16-летняя дочь. Их нужно было содержать и он платил алименты, - добавляет Ирина. – Все это время он ее обманывал. Он никогда не был богат по местным меркам. Он был как завхоз, заведовал оружейным складом кантона Тичино.

Денег в семье катастрофически не хватало и Елене пришлось встать на биржу труда. Раздраженный своим положением Джуссани стал вымещать злость на Елене и ее детях. Он начал регулярно избивать всех троих.

ИЗМЕНИЛ ПОКАЗАНИЯ ИЗ-ЗА РЕВНОСТИ

Настоящая беда произошла летом 2016 года: бывшую жену Джуссани Монику нашли мертвой. Несмотря на следы удушья, местный прокурор указал причиной смерти суицид, закрыв глаз на то, что женщину могли убить.

- Леночка тогда звонила, и в слезах рассказывала, что Моника покончила с собой. Это было ожидаемо. Моника принимала сильные антидепрессанты и наркотики. Ее тело очень быстро кремировали. Всем хотелось быстрее забыть эту историю, - пояснила сестра Елены Пановой. – Лена тогда говорила о том, что возможно после ее смерти дела в семье наладятся. Ведь выплаты по алиментам первой жене должны были прекратиться.

Дочки Елены. 18-летняя Екатерина и 16-летняя Анастасия. Фото: СОЦСЕТИ

Долго скрывать тайну от Елены, Серджио не мог. Как-то раз, изрядно выпив, он сознался жене, что Моника не покончила с собой. Серджио ее в порыве ненависти задушил супругу. Испугавшись, выставил все как суицид.

- В марте 2018 года Джуссани в очередной раз сильно избил Елену. Ее терпение лопнуло. Она вызвала полицию, - говорит адвокат осужденной Георгий Багратиони. – Во время обыска в доме Серджио нашли настоящий склад оружия . Мужчину арестовали. В ходе расследования уголовного дела он сознался в убийстве бывшей жены. А еще через полгода дал показания и против Елены. Он узнал от прокурора, что у нее появился новый ухажер и обвинил ее в пособничестве и подстрекательстве.

БРОСИЛИ В КАРЦЕР

С тех пор россиянку держат за решеткой. В полиции Елене приходится подписывать протоколы на итальянском языке, которого она почти не знает. А приговор суда распечатан на 500 страницах без единого слова на русском.

- Доказательства следствия основаны лишь не переписки с подругой, из которой слова были вырваны из контекста и показаний бывшего супруга, - объясняет Георгий. - Ему нечего было терять, суд назначил ему 16 лет в тюрьме, признав психически нездоровым. А вот Елене приписали два отягчающих обстоятельства: «ложный вызов полиции» и «заведомо ложные обвинения мужа в сексуальных домогательствах». Поэтому и назначили самое суровое наказание – пожизненный срок. Изначально мы планировали выступить в суде по апелляционной жалобе в начале марта, но недавно удалось найти новые доказательства невиновности Елены так что заседание перенесут на 15 июня.

Об аресте Елены ее семья узнала от дочерей, родственникам разрешают созваниваться с ней раз в несколько недель. При этом обсуждать ход расследования дела запрещено, иначе переводчики прослушивающие звонок, его прервут.

- В день задержания в тюрьме устроили настоящий беспредел! Вместо нормальной камеры ее посадили в холодный карцер. Не давали поесть и пить, - рассказывает Георгий Багратиони. – Даже давали ей успокоительные таблетки. Сейчас Елену перевели в изолятор временного содержания в городе Лугано.

Мечта о красивой жизни обернулась кошмаром. Фото: СОЦСЕТИ

Чтобы предать делу большей значимости адвокат Багратиони отправил телеграмму президенту Владимиру Путину. Из Кремля уже пришло уведомление о том, что обращение юриста получено.

Но при этом стороне защиты Елены не хватает порядка 300 тысяч рублей, средства необходимы для оплаты работ по переводу документов. Родственники Пановой уже начали собирать деньги, но вряд ли у них получится собрать всю сумму.

Видеться с 40-летней женщиной также получается редко, лишь на днях старшей дочери Екатерине удалось добиться свидания с матерью впервые за три месяца. Девочки Елены сейчас остаются в Швейцарии, старшая дочь, которой уже 18 лет, работает поваром, младшая (16 лет) – помощником повара. На днях старшая из дочерей оформила опекунство над младшей девочкой.