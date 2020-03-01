Вместо красивой жизни в Европе - тюрьма: екатеринбурженка получила пожизненный срок в Швейцарии за убийство, совершенное ее мужем

В Швейцарии приговорили к пожизненному заключению жительницу Екатеринбурга Елену Панову. Россиянку признали виновной в подстрекательстве к убийству бывшей жены мужа Серджио Джуссани, которой он выплачивал алименты после развода.

В ближайшее время суд кантона Тичино рассмотрит апелляцию по делу Пановой, но до тех пор она останется за решеткой, где находится с 2018 года.

ШАНС НА НОВУЮ ЖИЗНЬ

Елена выросла в Ивделе – городе на севере Свердловской области, о котором за границей могли слышать разве что благодаря теме перевала Дятлова. В 2013 году она развелась с мужем-алкоголиком и начала поиски нового спутника жизни. Удача улыбнулась достаточно быстро и уже в 2015 году она познакомилась на зарубежном сайте с Джуссани. Швейцарец не испугался двух несовершеннолетних дочек Елены и настойчиво стал приглашать их втроем к себе в гости в городок Минусио.

Не прошло и полугода, как пара сыграла свадьбу, а уроженка уральской глубинки навсегда сменила прописку, оставив на Северном Урале пожилую мать. Джуссани даже задействовал свои связи, чтобы моментально пристроить дочек Елены в хорошие школы.

Но очень скоро счастливый брак превратился в настоящий кошмар.

Елена и ее муж Серджио. Позже выяснилось, что швейцарец пытался познакомиться со многими женщинами из России. Фото: СОЦСЕТИ

- Серджио скрыл от Елены, что уже был женат и обязан выплачивать ей алименты – от первого брака у него был несовершеннолетний сын, и их нужно было содержать. Она поняла, что все это время он ее обманывал и никогда не был богат по местным меркам. Джуссани заведовал оружейным складом кантона Тичино, - рассказывает «Комсомолке» представитель россиянки Георгий Багратиони.

Денег в семье катастрофически не хватало и Елене пришлось встать на биржу труда. Доходило до того, что ей приходилось лепить пельмени, а последним местом работы стала студия шугаринга. Раздраженный своим положением Джуссани стал вымещать злость на Елене и ее детях, всех троих он регулярно избивал

ИЗМЕНИЛ ПОКАЗАНИЯ ИЗ-ЗА РЕВНОСТИ

Летом 2016 года бывшую жену Джуссани Монику нашли мертвой. Несмотря на тяжесть травм, прокурор указал причиной смерти суицид, закрыв глаза на возможную причастность экс-супруга. Но долго скрывать свою тайну Серджио не смог и рассказал обо всем Елене. Швейцарец признался, что убил Монику из-за ее наркозависимости и выплат по алиментам. Все полученные деньги женщина спускала на сильные транквилизаторы и антидепрессанты.

Мечта о богатом иностранце так и не сбылась. Избранник Елены был практически банкротом. Фото: СОЦСЕТИ

- В марте 2018 года Джуссани в очередной раз сильно избил Елену и ее терпение лопнуло, - пояснил адвокат Багратиони. – Приехавшая полиция нашла в доме Серджио настоящий склад оружия и арестовала его. Уже в ходе расследования уголовного дела он сознался в убийстве бывшей жены. А уже через полтора месяца дал показания и против Елены. Узнал, что у нее появился новый ухажер и обвинил ее в пособничестве и подстрекательстве. В итоге ей назначили пожизненное лишение свободы

С тех пор россиянку держат за решеткой, в полиции ей приходилось подписывать протоколы на итальянском языке, которого Елена почти не знает. А приговор суда распечатали на 500 страницах без единого слова на русском.

Серджио Джуссани дал показания против Елены не сразу, а лишь когда узнал про ее новый роман. Фото: СОЦСЕТИ

- Доказательства следствия основаны лишь не переписки с подругой, из которой слова были вырваны из контекста и показаний бывшего супруга. Ему нечего было терять, суд назначил ему 16 лет в тюрьме. Изначально мы планировали выступить в суде по апелляционной жалобе в начале марта, но недавно удалось найти новые доказательства невиновности Елены так что заседание перенесут на несколько дней позже, - добавил Георгий Багратиони.