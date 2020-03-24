«Хочу домой к маме»: осужденная в Швейцарии за чужое убийство россиянка рассказала, как живет в тюрьме

До того дня, когда в Швейцарии рассмотрят апелляцию по делу уроженки уральского города Ивдель 35-летней Елены Пановой остается три месяца (заседание назначено на 15 июня). Два года назад ее обвинили в подстрекательстве к убийству, которое совершил ее муж Серджио Джуссани.

С иностранцем Елена познакомилась на сайте знакомств еще в 2015 году, а уже через полгода переехала к нему вместе с двумя дочерьми. Сказочная жизнь в Европе закончилась, когда летом 2016-ого первую жену Джуссани нашли мертвой. Серджио признался Елене, что в порыве ненависти сам задушил женщину. Его признали психически невменяемым и дали ему 16 лет. А он в свою очередь, узнав, что у Пановой появился любовник, обвинил россиянку в подстрекательстве к убийству. Свердловчанку приговорили к пожизненному сроку. В изоляторе она находится уже два года. Недавно ее перевели из тюрьмы кантона Тичино в Берн, где условия содержания намного лучше. «Комсомолке» удалось поговорить с осужденной россиянкой по телефону и узнать о ее состоянии.

Джуссани оказался обычным госслужащим, он был начальником оружейного арсенала кантона Тичино. Фото: СОЦСЕТИ

В ТЮРЬМЕ НИ С КЕМ НЕ ОБЩАЮСЬ

Позвонить Елене разрешают несколько раз в неделю с личного сотового. Благодаря телефону она может общаться с адвокатом, дочерьми, а также родственниками, которые остались в ее родном городе Ивделе. Рассказывать о деталях дела ей запрещено – телефон прослушивается и в любой момент разговор могут прервать.

- Расскажите, что за тюрьма, в которой вас держат? Хорошие ли у вас условия?

- Это изолятор, но условия отличные. У меня есть своя комната, я могу гулять во внутреннем дворике. Кроме этого у меня есть работа – я повар на местной кухне. Даже зарплату получаю, но, сколько не могу рассказать. По сравнению с тюрьмой в кантоне Тичино небо и земля. Там меня держали в камере 23 часа в сутки. На прогулку разрешали выходить только на час. К тому же сказывалось негативное отношение к иностранцам: нам ничего не разрешалось, даже звонки родным были под запретом.

- Вы общаетесь с другими заключенными?

- Здесь не тот контингент, чтобы мне с кем-то поддерживать общение. Моя камера находится в той части изолятора, где сидят осужденные за тяжкие преступления.

Елена с дочерями. Фото: СОЦСЕТИ

«Я УЖЕ СТО РАЗ ПОЖАЛЕЛА»

- Как дела у ваших дочек? Как сложилась их жизнь после того, как вас закрыли?

- К сожалению, сейчас мы не можем видеться – в тюрьме карантин из-за коронавируса. У одной из заключенных подтвердился диагноз, поэтому общаемся лишь по телефону. Катя работает профессиональным поваром, думаю, что в любом случае останется жить в Швейцарии. Настя вернется в Россию, если меня отпустят.

- То есть вы планируете вернуться в Россию в случае оправдательного приговора?

- Безусловно. Я уже сто раз пожалела, что познакомилась с Серджио, что втянула во все это своих дочек. Я бы никогда не стала его женой, если бы он не обманул меня. Хочу вернуться домой к маме.

- Кроме адвоката вам еще кто-нибудь помогает?

- Да, информация о моем деле недавно дошла до российского посольства. В предыдущей тюрьме мне постоянно отказывали в звонках представителям дипмиссии. Они в свою очередь также будут обращаться в суд и укажут на ошибки в работе прокурора, который вел мое дело.

За последние месяцы адвокату Елены удалось собрать необходимые доказательства и экспертизы, чтобы добиться рассмотрения апелляции. У россиянки появился реальный шанс выйти на свободу. Но сейчас ей требуются деньги на оплату работы переводчиков, которых у ее семьи нет. Общий счет уже перевалил за восемь тысяч франков (порядка 650 тысяч рублей). Если вы хотите помочь представителям защиты Елены Пановой, то свяжитесь с редакцией «КП» в Екатеринбурге по номеру +7(343) 237-25-51 или по почте kp.ekb@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Екатеринбурженка получила пожизненный срок в Швейцарии за убийство, совершенное ее мужем. Но адвокат Елены Пановой намерен добиться снятия всех обвинений и в скором времени суд кантона Тичино рассмотрит апелляцию по делу россиянки (подробнее)