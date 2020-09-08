Игрок «Урала» Эрик Бикфалви подарит уральским врачам, которые борются с коронавирусом, автомобиль

Чтобы помочь в борьбе с COVID-19, футболист приобрел Lada Granta Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игрок футбольного клуба «Урал» Эрик Бикфалви решил подарить екатеринбургским врачам, которые борются с COVID-19, автомобиль Lada Granta. Об этом рассказала пресс-служба футбольного клуба.

В матче с тульским «Арсеналом», состоявшимся середине июля, полузащитник стал автором одного из самых красивых голов чемпионата России.

- В качестве бонуса за этот забитый мяч Эрик получил денежный приз от одного из спонсоров клуба. Эти деньги он решил направить на благотворительность и приобрел автомобиль для врачей, - объяснили в ФК «Урал».

В среду, 9 сентября, Эрик Бикфалви встретится с врачами Центральной городской больницы №3, расположенной на Машинистов,6, где и торжественно вручит медикам автомобиль.

Врачи из ЦГБ №3 в течение пяти месяцев лечили пациентов с подтвержденным коронавирусом. Два стационара этой больницы в обычное время специализировались на реабилитации пациентов после инсультов и инфарктов, но после вспышки COVID-19 эти корпусы были перепрофилированы для борьбы с коронавирусом.

Напомним, общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале достигло 26286 человек.