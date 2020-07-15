2020-07-15T20:15:21+03:00
Спорт

ФК «Урал» проиграл «Арсеналу» в домашнем матче

Игра закончилась со счетом 1:3
Алина СУРИНА
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Футболисты «Урала» после пропущенного мяча активизировались и создали несколько опасных моментовФутболисты «Урала» после пропущенного мяча активизировались и создали несколько опасных моментовФото: Алексей БУЛАТОВ
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ФК «Урал» проиграл тульскому «Арсеналу» в домашнем матче. Команды встретились сегодня на стадионе «Екатеринбург Арена» на встрече 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Напомним, что перед матчем екатеринбургская команда вышла на поле в футболках с именами и портретами медиков, а также сотрудников бригад скорой медицинской помощи.

Счет в сегодняшней игре на 14-й минуте открыли гости - гол забил Даниил Хлусевич. Футболисты «Урала» после пропущенного мяча активизировались и создали несколько опасных моментов. Позже главный судья сначала назначил одиннадцатиметровый в ворота «Арсенала», а потом, посмотрев повтор, его отменил. Сравнял счет Эрик Бикфалви на 38-ой минуте. Полузащитник «Урала» забил потрясающий гол ударом через себя.

Во втором тайме опасных моментов было меньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во втором тайме опасных моментов было меньшеФото: Алексей БУЛАТОВ

Во втором тайме опасных моментов было меньше. Но реализация их в исполнении гостей – выше. На 74-й минуте Владислав Пантелеев забил прямым ударом со штрафного. На 81-й минуте вышедший на замену Андрей Панюков. Он замкнул передачу на пустые ворота. Но арбитры отменили гол, после просмотра видео-повтора, зафиксировав игру рукой.

На последних минутах второго тайма Сергей Ткачев вышел один на один с Ярославом Годзюром и установил итоговый счет 1:3. «Арсенал» с 37 очками вышел на шестое место в турнирной таблице. «Урал» (35) занимает девятую строчку.

Игра закончилась со счетом 1:3 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игра закончилась со счетом 1:3Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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