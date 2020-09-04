Выехала на встречку: на Урале многодетная мать погибла в аварии

Женщина никогда не привлекалась за нарушение ПДД. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ночь на 4 сентября в Свердловской области произошла авария, в которой погибла 33-летняя мать троих детей. Трагедия случилась на 38 километре трассы Ачит – Месягутово. По версии ГИБДД, женщина за рулем Daewoo Nexia выехала на встречную полосу для обгона и в лобовую врезалась в «четырнадцатую».

От удара женщина скончалась на месте, также в аварии пострадала ее 14-летняя дочка и три человека из ВАЗа.

От полученных травм женщина скончалась на месте аварии. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Водитель ВАЗа рассказал, что встречная иномарка выскочила неожиданно, из-за машины, двигалась с большой скоростью, для предотвращения ДТП он вывернул руль вправо и применил экстренное торможение, - отметили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Известно, что виновница аварии вместе с ребенком ехала в Красноуфимск по семейным делам. Дома маму ждали еще двое детей 7 и 9 лет, их дальнейшей судьбой уже занимаются органы опеки.

Женщина никогда не привлекалась за нарушение ПДД. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Отмечается, что за последние четыре года женщина ни разу не привлекалась к ответственности за нарушение ПДД. А вот 21-летний водитель отечественной легковушки уже 16 раз был уличен в лихачестве за три года стажа.

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