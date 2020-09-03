Екатеринбуржец, убивший женщину на детской площадке, избежал колонии

Нападение на Наталью произошло в марте прошлого года. Фото: соцсети, СУ СКР

57-летний житель Екатеринбурга, зарезавший соседку на детской площадке в микрорайоне Светлый, избежал уголовной ответственности за убийство. Его отправили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.

До этого мы подробно рассказывали об этой истории. 38-летняя Наталья повздорила со своим соседом Олегом Крупянко. Последний пришел в ярость и схватился за нож. Спасаясь, женщина выбежала на улицу, но сосед настиг ее на детской площадке и нанес несколько ударов ножом. В этот момент его попытался отвлечь сожитель Натальи, но агрессивный сосед едва не порезал и его.

Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы в дело не вмешался охранник алкомаркета, расположенного неподалеку от места ЧП. Он вооружился палкой и ударил неадекватного соседа по руки. После того, как Олег Крупянко лишился ножа, его скрутили сожитель Натальи и сотрудник алкомаркета. После этого они передали его полиции.

К сожалению, через несколько дней после произошедшего Наталья скончалась в больнице от полученных травм.

О том, что стало причиной агрессии со стороны Крупянко рассказал начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

- Задержанным оказался житель города Арамиля, который нигде не работает, является инвалидом второй группы, состоит на учете у психиатра. За несколько дней до происшествия он находился в гостях у потерпевшей женщины, а когда ушёл, якобы оставил у нее свой мобильный телефон. 12 марта, около полудня, он вновь пришел в гости и потребовал вернуть его имущество. Однако хозяйка жилища сообщила ему, что даже не видела его сотовый. Эти слова гость воспринял неадекватно, вспыхнула ссора, в ходе которой дебошир нанес телесные повреждения женщине, - рассказал Валерий Горелых.

Психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что Олег Крупянко неадекватен.

- По результатам проведения судебной психиатрической экспертизы установлено, что задержанный страдал во время совершения инкриминируемых ему деяний и страдает в настоящее время тяжёлым хроническим психическим расстройством, - рассказали в пресс-службе регионального СК.

Эксперты пришли к выводу, что Олег Крупянко представляет опасность – как для себя, так и для окружающих. Поэтому Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял решение изолировать его в психиатрическом стационаре.