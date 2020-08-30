В Свердловской области 120 новых носителей коронавируса

За сутки выписали из больниц 95 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за сутки подтвердилось 120 новых случаев коронавирусной инфекции. Это данные регионального оперативного штаба за 30 августа. Больше всего зараженных Covid-19 в Екатеринбурге – 64 человек, все остальные жители других муниципалитетов области, например, Асбеста, Краснотурьинска, Кушвы, Первоуральска, Ирбита, Нижнего Тагила и Серова.

- Состояние 89 госпитализированных оценивается как тяжелое, 85 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 45 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 158. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, -сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Всего в регионе зафиксировали случаев новой коронавирусной инфекции 25196. Из них уже 19 911 выписали из больниц в период с конца марта по август. За сутки полностью выздоровели 55 уральцев.