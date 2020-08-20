В Нижнем Тагиле жителей готовят к эвакуации из-за угрозы подтопления

Фото: МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле, как и на территории всей Свердловской области, уже несколько дней идут сильные дожди. Обильные осадки привели к увеличению объема воды во всех водоемах города. Ситуация осложнена прохождением воды через гидротехнические сооружения. Из-за угрозы подтопления городские службы Нижнего Тагила переведены на повышенный режим готовности.

- Сегодня в центре защиты населения и территории города к действиям по эвакуации готовы два полноценных звена. Каждое из них включает в себя: автомобиль, лодку и пятерых специалистов, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Угроза подтопления существует на территории коллективных садов «Шахтер», «Энергетик», «Металлист», «Пищевик», в поселке Евстюниха. Могут пострадать также гаражные кооперативы, расположенные в пойме реки Тагил.

Фото: МЧС по Свердловской области

- Ситуация сложная, потому что последние сутки показали, что земля уже максимально напиталась водой, поэтому та не задерживается и отовсюду: и с лесов, и с гор сразу стекает в реки и водоемы, расположенные на территории и вокруг муниципального образования. Мы перешли на максимально возможный сброс воды и готовимся к различным сценариям развития ситуации, - рассказал начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин.

Сегодня в Нижнем Тагиле прошло заседание противопаводковой подкомиссии. По ее итогам главному энергетику ЕВРАЗ НТМК поручили ограничить сброс воды с Леневского водохранилища. Директору Водоканал-НТ дано задание при достижении подпорного уровня закрыть паводковую шандору на Черноисточинском гидротехническом сооружении. Специалисты службы экологической безопасности должны организовать постоянный мониторинг за водоемами города и в случае затруднения прохождения воды обеспечить своевременную расчистку их от мусора.

По данным МЧС, в пригороде Нижнего Тагила уже подтопило шесть участков и часть дороги в коллективном саду «Пищевик». Дома вода пока не задела. Пострадавших нет. На местах подтопления работают спасатели.

- На месте подтопления работает оперативная группа МЧС России (2 единицы техники, 5 человек личного состава). Установлены два временных гидропоста в коллективных садах «Пищевик» и «Автомобилист» для мониторинга уровня воды, - рассказали в ведомстве.

Фото: МЧС по Свердловской области

Напомним, что в Свердловской области бушует циклон, который пришел из Европы. Из-за этого в регионе уже продолжительное время идут дожди, а температура не поднимается выше +15 градусов.

- В некоторых Юго-Западных районах, например, в Горнозаводском округе, выпало осадков в два раза месячной нормы, а в Висиме еще больше, - рассказала главный синоптик регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.