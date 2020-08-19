Екатеринбург продолжает заливать дождями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели МЧС предупредили свердловчан о сильных ливнях, которые завтра, 20 августа, снова обрушатся на Средний Урал. В связи с этим специалисты просят горожан быть максимально бдительными и соблюдать меры безопасности.

- В период ливней лучше отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Дело в том, что влажные, скользкие поверхности затрудняют передвижение и делают его травмоопасным, - предупредили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Если вы попали под дождь во время поездки на личном авто, не пытайтесь преодолеть лужи. Медленно перестройтесь на обочину и остановитесь, но не тормозите резко. После чего включите «аварийку» и переждите ливень.

Если вдруг произойдет ЧП, сразу же звоните спасателям по телефонам: 112 и 101.