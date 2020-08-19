Когда на Урале закончатся дожди и вернется тепло: погода на конец августа от синоптиков

Дожди прекратятся на Урале уже в ближайшие дни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области до сих пор бушует циклон, который пришел к нам из Европы. Об этом заявила главный синоптик регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. Из-за этого в регионе которую неделю идут дожди, а температура не поднимается выше +15 градусов. По данным уральского гидрометцентра в Екатеринбурге выпало 166 % месячной нормы осадков.

- Это больше нормы в полтора раза. В некоторых Юго-Западных районах, например, в Горнозаводском округе, выпало осадков два раза месячной нормы, а в Висиме еще больше, - объясняет Галина Шепоренко.

Но циклон, по мнению синоптиков, постепенно покидает Свердловскую область. Специалисты рассказали, когда тепло снова вернется на Урал. По их данным в конце августа в регионе потеплеет. Это случится в ближайшие выходные с 21 августа. Всю следующую неделю температура воздуха поднимется до плюс 18-23 градусов днем и плюс 9 ночью. Без осадков.

Также синоптики уже смело говорят о теплом начале осени. В сентябре будет солнечно, без осадков.

- Температура будет выше нормы, а осадков наоборот – ниже. Если прогноз оправдается, то это и будет бабье лето, - добавила синоптик.