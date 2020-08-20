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«Надо прийти к миру»: на акцию в защиту опального отца Сергия в Екатеринбурге пришел актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов

Сторонники отца Сергия потребовали от митрополита провести собор
Данил СвечковДанил СвечковДанилСвечков
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Дмитрий Соколов поддержал опального схиигумена.

Дмитрий Соколов поддержал опального схиигумена.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 20 августа, сторонники опального отца Сергия (Николай Романов), устроили акцию протеста под стенами здания Екатеринбургской епархии. Их главное требование: прекратить нападки в сторону схимонаха. Среди тех, кто пришел, был и актер шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов, известный своей преданностью Сергию.

- Основное требование к митрополиту Кириллу - это провести поместный собор. Надо прийти к миру, - рассказал «КП» Соколов.

Акция в поддержку схиигумена Сергия прошла у здания Екатеринбургской епархии.

Акция в поддержку схиигумена Сергия прошла у здания Екатеринбургской епархии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме этого Соколов отметил, что монахини не собираются покидать обитель, несмотря на указ митрополита.

- Вы как себе это представляете? Вот вы живете в квартире с семьей. А к вам придут домой и скажут, что один будет жить отдельно ото всех, - добавил Соколов.

Изначально на акции было несколько десятков участников. Но со временем они стали расходиться.

Изначально на акции было несколько десятков участников. Но со временем они стали расходиться.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Добавим, что в среду, 19 августа, схиигумен Сергий объявил «боевую тревогу». Он заявил, что Екатеринбургская епархия собирается разогнать занятый им Среднеуральский женский монастырь. Такая реакция у него последовала после новость о том, что епархия переводит монахинь из обители в другие монастыри.

Ранее отца Сергия лишили сана. Конфликт между ним и Русской православной церковью начался после неоднозначных высказываний Сергия в проповедях. Среди прочего он утверждал, что коронавируса не существует.

В среду появилось сообщение о том, что новость о том, что епархия переводит монахинь из Среднеуральского женского монастыря, занятого Сергием, в другие обители.

В среду появилось сообщение о том, что новость о том, что епархия переводит монахинь из Среднеуральского женского монастыря, занятого Сергием, в другие обители.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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