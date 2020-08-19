«Воровать у детей плохо»: экс-директора фонда Шипулина обвиняют в мошенничестве

Когда Антон Шипулин проверял документы фонда, выяснилось, что Виктория несколько лет тратила деньги не по назначению Фото: Алексей БУЛАТОВ/Facebook Виктории Щелковой

В Свердловской области в 2010 году биатлонист Антон Шипулин создал благотворительный фонд, чтобы поддержать подрастающее поколение уральцев, мечтающих заниматься спортом. Вот уже десять лет работники фонда реализуют проекты, направленные на развитие спортивного и здорового образа жизни. Многие проекты реализуются в социально-реабилитационных центрах и детских домах.

Сегодня стало известно, что экс-директора благотворительного фонда Шипулина Викторию Щелкову, которая работала в организации на протяжении пяти лет, обвиняют в мошенничестве. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook. Виктория Щелкова сообщила, что она долго молчала и последние два года жила в страхе.

- Фонд, который я развивала 5 лет, увеличив его финансовые показатели в 100 раз, возглавляемый представителем правящей партии, обвиняет меня в мошенничестве по 159 статье Уголовного кодекса. Люди, которые получили работу, признание, возможность реализовать себя, развитие, сегодня ненавидят меня так, как будто я забрала жизни их близких, - написала экс-директор фонда.

По словам Виктории до сегодняшнего дня она молчала не только об уголовном преследовании, но и о давлении и угрозах. Кроме того она пишет, что не рассказывала о том, что происходит в фонде, но о чем именно идет речь не указала. По ее словам приговор ей должны озвучить осенью.

Виктория попросила своих знакомых поддержать ее словами с помощью сообщений в соцсетях. Также она обратилась с просьбой составить характеристику на нее для суда и помочь финансово. По ее словам на защиту она потратила уже больше 260 тысяч рублей.

Депутат Госдумы Антон Шипулин подтвердил, что его благотворительный фонд подал иск на бывшего директора Викторию Щелкову о мошенничестве и заявил, что из-за действий Виктории пострадали дети.

- Со своей стороны надеюсь, что расследование будет максимально объективным, уголовное дело послужит уроком всем, кто пытается наживаться на благотворительных фондах, - написал Антон Шипулин на своей странице в Instagram. - В ситуации, из-за которой мы были вынуждены обратиться в правоохранительные органы, главными пострадавшими стали дети, ради которых я и создавал фонд. Уверен, справедливость восторжествует, виновные понесут заслуженное наказание, а средства, украденные у детей, обязательно вернутся обратно в фонд.

Также на пост Виктории в соцсети отреагировала действующий директор фонда Ксения Шакирова. По ее словам уголовное дело было возбуждено около 4 месяцев назад, а сама история, из-за которой Викторию обвиняют в мошенничестве развивалась в 2018 году. Подозрения она вызвала когда внезапно захотела уволится.

- Летом 2018 года фонд собирал средства для реабилитации детей с онкологическими заболеваниями. Тогда в рамках заявки фонду было необходимо собрать 100 тысяч рублей, но фонду пожертвовали значительно больше - около 500 тысяч рублей. Антон Владимирович поручил потратить все собранные средства на реабилитацию детей. Однако Виктория этого не сделала. Этот шаг естественно вызвал подозрения, - рассказала Ксения Шакирова в Instagram.

Нынешняя директор фонда также рассказала, что когда Виктория собралась уходить с должности, Антон Шипулин стал проверять документы и выяснил, что она на протяжении нескольких лет расходовала средства фонда не по назначению. При этом Виктории сначала предложили вернуть деньги добровольно, но она отказалась. Тогда Антон Шипулин принял решение обращаться в правоохранительные органы.

- Фонд надеется на объективное расследование этого уголовного дела. Со своей стороны хочу предупредить - будьте осторожны, сотрудничая с Викторией. Она по-прежнему собирает средства. Вот только уже не на детей, а на себя лично, - добавила Ксения Шакирова.