Брошенный кухонный гарнитур и дыры в стенах: как изнутри выглядит дом, который сносят ради нового зала филармонии

В перегородках внутри дома теперь зияют вот такие дыры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге строители постепенно сносят дом на улице Карла Либкнехта, 40. На его месте вскоре будет построен вход нового Концертного зала филармонии. Одно время жильцы были против демонтажа дома, устраивали акцию в его защиту, но затем все-таки решили продать свои квартиры. Сегодня, 18 августа, мы лично посмотрели, как изнутри теперь выглядит знаменитый дом у филармонии, который скоро исчезнет с карты Екатеринбурга. А о том, как проходят работы по сносу нам рассказал Игорь Дубровин, генеральный директор АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области».

Последняя квартира в этом доме была продана в ноябре 2019 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Последняя квартира в доме была продана в ноябре 2019 года. Почему только в августе 2020 начался снос?

- Снос многоэтажного строения в такой локации требует соблюдения целого ряда условий. Рядом проходит оживленная улица Карла Либкнехта, практически вплотную расположен объект культурного наследия – существующее здание Свердловской филармонии. Потребовалось разработать проект сноса здания, а затем провести конкурсную процедуру по выбору подрядчика.

В одной из комнат на стене еще осталось зеркало. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Будет ли задействована строительная техника при сносе?

- Технология демонтажа выбрана, прежде всего, из соображений безопасности. Конструкции здания будут разбирать в основном при помощи инструмента. Тяжелую технику планируется задействовать только для погрузо-разгрузочных работ и вывоза строительного мусора. Такой метод, конечно, потребует больше времени, зато обеспечит безопасность и сведет к минимуму неудобства для окружающих.

В других комнатах на стенах по-прежнему висят обои. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Куда будут вывезены остатки здания?

- Как и положено, на полигон.

- Что прямо сейчас рабочие делают в доме?

- Сейчас проводится поэтапный демонтаж дома. Рабочие сносят межэтажные перекрытия и перегородки, начинают разбирать несущие стены. Через трубу сбрасывается строительный мусор.

Строительный мусор будет вывозиться на полигон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Все ли вещи вывезли прежние собственники квартир?

- У собственников было достаточно времени для вывоза личных вещей. Из дома вывезено практически все. Кое-где остались малоценные вещи, не представлявшие, очевидно, интереса для хозяев. Эти предметы вывезут вместе со строительным мусором.

Войти в дом теперь можно только с защитной каской на голове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Говорят, в доме очень толстые стены – по 2,8 метра толщиной (об этом в разговоре с журналистами упоминали сами прежние собственники квартир, - Прим. Ред.). Это как-то осложнило процесс его сноса?

- На Карла Либкнехта сносят не крепость и не замок, а обычный дом. Толщина стен в нем не превышает одного метра. Поэтому никаких сложностей в ходе демонтажа возникнуть не должно.

Кухонный гарнитур, оставленный предыдущими хозяевами квартиры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Когда в Екатеринбурге встал вопрос о демонтаже недостроенной телебашни у Цирка, ее снесли при помощи серии подрывов. Почему аналогичную технологию нельзя использовать при сносе дома у Карла Либкнехта, 40?

- Из-за плотной застройки, соседства с оживленной улицей и памятником архитектуры взрывная технология исключалась изначально. Этот вариант даже не рассматривался. Применяемый метод сноса на данной площадке практически безальтернативен.

Работы по сносу дома рабочие планируют завершить в сентябре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Что собою будет представлять территория на месте дома на Карла Либкнехта после того, как его снесут?

- Первоначально там будет распланированная, то есть выровненная площадка, а позднее начнется строительство нового концертного зала филармонии.

Перила с узором на лестнице в подъезде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Дом довольно старый. Порой, когда в подобных зданиях проводится ремонт или работы по демонтажу, рабочие находят в стенах записки с посланиями потомкам от тех, кто строил дом десятки лет назад (в 2005 году такую записку нашли строители во время ремонта драматического театра в Нижнем Тагиле, - Прим. Ред.). Вы ожидаете, что ваши рабочие могут найти что-нибудь подобное?

- Древность дома не стоит преувеличивать. Он построен в конце 1950-х годов, когда уже применялись методы индустриального строительства. Прятать записки и послания в стенах в те времена как-то не было принято. Впрочем, если там найдется что-то интересное, мы обязательно об этом сообщим.

С внутренней стороны видно только пять этажей, но само здание шестиэтажное. Самый нижний хорошо видно со стороны фасада. Фото: Алексей БУЛАТОВ