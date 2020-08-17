В Екатеринбурге начали сносить жилой дом, на месте которого появится новый зал филармонии

Вид на дом со стороны двора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дом у филармонии Екатеринбурга на Карла Либкнехта, 40 доживает свои последние дни. Рабочие начали демонтаж шестиэтажного жилого здания. Его место займет главный вход в новый Концертный зал филармонии.

Уже сегодня территория вокруг дома закрыта. Со стороны двора во многих окнах уже нет стекол, а рабочие очищают внутренние помещения от строительного мусора.

Здание уже покрыли защитным материалом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- При демонтаже дома будет очищена и придомовая территория, - говорит Игорь Дубровин, генеральный директор Центра развития социально-культурных инициатив Свердловской области. – Она не является парком, сквером или другой зеленой зоной. Юридически застройщик не несет никаких обязательств по поводу деревьев и кустарников на этой площадке.

По планам снос дома завершится в сентябре. Так что уже осенью площадка будет освобождена от здания и готова к строительству Концертного зала.

Строительный мусор сбрасывается с верхних этажей по специальной трубе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вокруг этого дома за последние два года было сломано немало копий. Собственники квартир сначала пытались защитить его от сноса. К акциям в защиту шестиэтажки, которые они организовывали, присоединялись известные люди города, среди которых, например, артист шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Однако впоследствии собственники продали все свои квартиры. Последняя сделка была заключена в ноябре.

Сам дом был построен в 1959 году. Союзспецшахтамонтаж возвел его для своих работников. Новый Концертный зал филармонии, который будет построен на его месте, спроектировали сотрудники всемирно известного архитектурного бюро Захи Хадид.

По планам снос дома завершится в сентябре. Фото: Алексей БУЛАТОВ