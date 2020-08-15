День города-2020 в Екатеринбурге завершился праздничным салютом

Салют над центром Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге подошли к финалу все праздничные мероприятия, связанные с Днем города. Столице Урала сегодня исполнилось 297 лет. Еще три года и будет уже 300!

По традиции, праздник завершился на торжественной ноте - салютом. Правда, из-за ограничений связанных с пандемией коронавируса, привычных массовых гуляний в центре города не было, а все концерты и финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург-2020» можно было посмотреть только в Интернете. Но зато салют было слышно и видно из многих уголков города. Ведь проходил он сразу в трех точках - на набережной Городского пруда, в парке «Уралмаш» и в Преображенском парке в микрорайоне Академический.

Огни зажглись над городом в 22.30. Ниже предлагаем посмотреть снимки нашего фотокорреспондента Алексея Булатова, снятые с крыши торгового центра «Пассаж».

1 Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 Фото: Алексей БУЛАТОВ