Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

День города-2020 в Екатеринбурге завершился праздничным салютом

Его запустили с трех разных точек города
Данил СвечковДанил СвечковДанилСвечков
КомментироватьОставить комментарий
Салют над центром Екатеринбурга.

Салют над центром Екатеринбурга.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге подошли к финалу все праздничные мероприятия, связанные с Днем города. Столице Урала сегодня исполнилось 297 лет. Еще три года и будет уже 300!

По традиции, праздник завершился на торжественной ноте - салютом. Правда, из-за ограничений связанных с пандемией коронавируса, привычных массовых гуляний в центре города не было, а все концерты и финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург-2020» можно было посмотреть только в Интернете. Но зато салют было слышно и видно из многих уголков города. Ведь проходил он сразу в трех точках - на набережной Городского пруда, в парке «Уралмаш» и в Преображенском парке в микрорайоне Академический.

Огни зажглись над городом в 22.30. Ниже предлагаем посмотреть снимки нашего фотокорреспондента Алексея Булатова, снятые с крыши торгового центра «Пассаж».

1

1

Фото: Алексей БУЛАТОВ

2

2

Фото: Алексей БУЛАТОВ

3

3

Фото: Алексей БУЛАТОВ

4

4

Фото: Алексей БУЛАТОВ

5

5

Фото: Алексей БУЛАТОВ

портрет явления

Рекомендуемые