Суд над виновником аварии на Малышева Владимиром Васильевым: онлайн-трансляция

Перед аварией Васильев был на вечеринке с друзьями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начинается судебный процесс по одному из самых резонансных преступлений последнего времени – смертельной аварии на Малышева. На скамье подсудимых 24-летний уличных художник Владимир Васильев, который на бешенной скорости промчался по центру Екатеринбурга и протаранил сразу четыре автомобиля.

Все произошло ранним утром 4 августа 2019 года, от удара в черной «десятке» скончался таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров. У мужчин остались семьи с маленькими детьми.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что Васильев попытался подменить анализы мочи в больнице. Вместо него в баночку пописал отец – полковник Росгвардии Андрей Васильев. Именно поэтому Владимира судят как севшего за руль пьяным. За ДТП с двумя погибшими ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме этого ему предъявлено обвинение в угоне машины, которая принадлежала его другу Никите Фомину.

- Самым сложным было выяснить, был Васильев пьян или нет, - рассказал «КП» полковник юстиции Алексей Кондин. – Когда факт подмены мочи был установлен, Васильева стали считать водителем, который отказался от прохождения освидетельствования. А значит, он попадает под пункт статьи УК «управление транспортным средством в состоянии опьянения». Сам Васильев объяснил, что за рулем ему стало плохо, и он не мог управлять автомобилем. Якобы, у него были проблемы со здоровьем после того, как он красил помещение со сломанным респиратором.

Следователи также изъяли записи с камер видеонаблюдения. На записях отчетливо видно, что Kia маневрирует.

- Была проведена автотехническая экспертиза. Согласно заключению, скорость автомобиля была от 94,7 до 155,5 км/ч, - добавил Алексей Кондин.

Во вторник, 11 августа 2020 года, в Ленинском районном суде состоится первое заседание по этому делу. Ожидается, что будут допрошены родственники погибших, признанные потерпевшими.