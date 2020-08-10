«Урал» безвольно проиграл «Динамо» в первом матче сезона

Сегодня прошел матч первого тура чемпионата России по футболу между «Уралом» и московским «Динамо» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершился матч первого тура чемпионата России по футболу 2020/21 между «Уралом» и московским «Динамо». Гости добились уверенной победы благодаря голам Клинтона Н’Жи и Сильвестра Игбуна.

Хозяева же на два точных удара за 90 минут лишь ответили неточными ударами по воротам Антона Шунина. В отсутствии травмированного Отмана Эль-Кабира, остроту в атаке приходилось создавать Эрику Бикфалви и Андрею Панюкову. Но этим вечером даже длинноволосый румын не смог в одиночку вытянуть игру для принявшего команду Юрия Матвеева.

Хозяева на два точных удара гостей ответили неточными ударами по воротам Антона Шунина

Стоит отметить, что на фоне скандала вокруг матча «Спартак» - «Сочи», бригада Виталия Мешкова отработала весьма спокойно и без спорных решений.

Следующий матч «Урал» проведёт 15 августа на выезде против казанского «Рубина».

Команда Виталия Мешкова отработала весьма спокойно и без спорных решений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отсутствии травмированного Отмана Эль-Кабира, остроту в атаке приходилось создавать Эрику Бикфалви и Андрею Панюкову Фото: Алексей БУЛАТОВ