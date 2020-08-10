Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

«Урал» безвольно проиграл «Динамо» в первом матче сезона

На два гола москвичей «шмели» отвечали лишь неточными ударами
Олег ГалимовОлег ГалимовОлегГалимов
КомментироватьОставить комментарий
Сегодня прошел матч первого тура чемпионата России по футболу между «Уралом» и московским «Динамо»

Сегодня прошел матч первого тура чемпионата России по футболу между «Уралом» и московским «Динамо»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершился матч первого тура чемпионата России по футболу 2020/21 между «Уралом» и московским «Динамо». Гости добились уверенной победы благодаря голам Клинтона Н’Жи и Сильвестра Игбуна.

Хозяева же на два точных удара за 90 минут лишь ответили неточными ударами по воротам Антона Шунина. В отсутствии травмированного Отмана Эль-Кабира, остроту в атаке приходилось создавать Эрику Бикфалви и Андрею Панюкову. Но этим вечером даже длинноволосый румын не смог в одиночку вытянуть игру для принявшего команду Юрия Матвеева.

Хозяева на два точных удара гостей ответили неточными ударами по воротам Антона Шунина

Хозяева на два точных удара гостей ответили неточными ударами по воротам Антона Шунина

Стоит отметить, что на фоне скандала вокруг матча «Спартак» - «Сочи», бригада Виталия Мешкова отработала весьма спокойно и без спорных решений.

Следующий матч «Урал» проведёт 15 августа на выезде против казанского «Рубина».

Команда Виталия Мешкова отработала весьма спокойно и без спорных решений

Команда Виталия Мешкова отработала весьма спокойно и без спорных решений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отсутствии травмированного Отмана Эль-Кабира, остроту в атаке приходилось создавать Эрику Бикфалви и Андрею Панюкову

В отсутствии травмированного Отмана Эль-Кабира, остроту в атаке приходилось создавать Эрику Бикфалви и Андрею Панюкову

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гости добились уверенной победы благодаря голам Клинтона Н’Жи и Сильвестра Игбуна

Гости добились уверенной победы благодаря голам Клинтона Н’Жи и Сильвестра Игбуна

Интересное