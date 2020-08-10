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Матч «Урал» - «Динамо»: онлайн-трансляция

Команда Юрия Матвеева начинает новый сезон на «Екатеринбург Арене»
Олег ГалимовОлег ГалимовОлегГалимов
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В этом году из-за пандемии межсезонье длилось всего две недели

В этом году из-за пандемии межсезонье длилось всего две недели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России начался новый чемпионат страны по футболу. После экстремально короткого межсезонья клубы Премьер-Лиги вновь выясняют, кто же из них имеет право называть себя чемпионом. Перед матчем «Урала» и «Динамо» все только и говорят о вчерашних событиях на «Открытие Арене», где «Спартак» упустил победу над «Сочи».

Все дело в том, что в ворота красно-белых судья Василий Казарцев назначил два пенальти. В обоих случаях ему помогали помощники, работающие на VAR.

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