Президент «Урала»: «Я с детства не люблю «Спартак», но так судить – это безобразие»

Главного арбитра матча Василия Казарцева уже отстранили от работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тема судейства на матче первого тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Сочи» стала одной из самых обсуждаемых в стране. Еще недавно красно-белые выступали с официальным заявлением, в котором недвусмысленно намекнули на судейский заговор против них.

Тогда в пример ставили игру в полуфинале Кубка страны против «Зенита». Но эксперты лишь разводили руками, а самая популярная команда страны завершила чемпионат на седьмом месте.

Игра с «Сочи» стала неким апогеем недоумения от работы главного арбитра Василия Казарцева и его коллеги Алексея Еськова, который работал на VAR.

Уже в самом начале матча Александр Соболев забивает гол и снимает майку, под ней белая футболка с изображением мамы футболиста. Совсем недавно женщина скончалась, а сын посвятил ей гол и расплакался. Казарцев со спокойным лицом показывает «горчичник» нападающему за неспортивное поведение. Но вскоре об этом все забывают – «Спартак» удваивает счет на 10-й минуте после гола Джордана Ларссона.

Партнеры по команде поддержали Соболева после забитого гола, а сам нападающий расплакался. Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

Но забрать три очка в первой игре сезона команде Тедеско было не суждено. Сначала на 13-й минуте будет поставлена «точка» за фол Маслова на Заике. На повторе до конца не ясно, кто был первым на мяче. Казарцев на мгновение притрагивается к наушнику, чтобы послушать подсказку от коллег у VAR и остается при своем решении. Дмитрий Полоз забивает с пенальти.

Второй одиннадцатиметровый Казарцев ставит за две минуты до конца основного времени: Маргасов пробил по воротам Максименко, а затем въехал в ногу Жиго. От потери равновесия игрок «Сочи» падает на газон – судья уверенно указывает на центр штрафной. Нобоа сравнивает счет и на табло уже 2:2.

Произошедшее на поле возмутило не только спартаковцев, но и представителей других команд. Президент «Урала» Григорий Иванов, в свое время выступающий против VAR, раскритиковал работу судей.

- Григорий Викторович, на ваш взгляд, стоило давать Соболеву желтую карточку?

- По идее, ее показали за снятую майку. Но по этическим нормам он мог бы пропустить этот момент. У парня недавно умерла мама, молодая женщина, а он посвятил ей гол. Можно же было отойти от норм правил и сделать исключение.

- Как оцените работу бригады Казарцева?

- Я с детства не люблю «Спартак», но так судить – это безобразие! Команда вчера играла, команда вчера бежала. Какая может быть оценка, когда Казарцеву может подсказать резервный арбитр, а еще наш товарищ Еськов смотрит VAR?! И они не видят такие вопиющие моменты. Считаю, что оба пенальти несправедливые. Многие еще до этого говорили, что Казарцев не умеет судить. Он - судейское дно, а еще мы приглашаем специалистов из Венгрии (Виктор Кашаи, глава департамента судейства РФС – прим.ред.), которые должны их чему-то научить. Жалко «Спартак»! Они не заслужили такого судейства.

СКАЗАНО

Игорь Федотов, бывший арбитр РПЛ:

- Нет никакого судейского заговора. Это стечение обстоятельств. Иначе так в начале прошлого сезона же можно было говорить, что существовал заговор против «Ростова». Когда они (арбитры, - авт.) его колпачили, бедного, несчастного. Не добрал «Ростов» (из-за судейских ошибок, - Авт.) 14 очков.