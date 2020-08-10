«Вырвано с корнем»: в центре Екатеринбурга огромное дерево перегородило дорогу автомобилистам

Тополь лежит на улице Хохрякова между Малышева и Попова. Фото: скриншот видео

Разбушевавшаяся в Екатеринбурге стихия стала существенно осложнила жизнь не только пешеходам, многие из которых утром попали под проливной дождь, но и автомобилистам.

Огромный упавший тополь преградил путь автомобилистам, которые в эти минуты двигаются по Хохрякова в сторону Попова. Видео упавшего дерева предоставил читатель «КП-Екатеринбург» Аркадий.

- Огромное дерево, вырвано с корнем. В сторону Попова полностью парализовано движение на одной полосе, - рассказывает Аркадий.

Мы передали информацию об упавшем дереве в городскую ГИБДД.

Напомним, 9-го августа Екатеринбург накрыл ливень. Подтопленными оказались многие участки дорог. Синоптики предупредили о непогоде в конце следующей недели. Позже МЧС продлила штормовое предупреждение до 10 августа.