Машины плывут: в Екатеринбурге после сильного ливня затопило улицы

Вода затопила несколько улиц Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге после сильного ливня затопило улицы города. Дождь пошел в полдень, и непогода затруднила движение автомобилистов. Вода размыла участок дороги под мостом на улице Шефская, а также Баумана

- Машины утопают в лужах. Ехать по некоторым участкам дороги тяжело, - рассказала читательница «КП» Наталья».

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение на последний день недели. По данным гидрометеоцетра, весь день в Екатеринбурге будет идти дождь.