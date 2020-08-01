Погода испортилась до вторника: синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области

Соблюдайте правила поведения во время дождя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале бушует непогода. Синоптики продлили штормовое предупреждение, которое действовало с 8 августа в Свердловской области. По данным уральского гидрометцентра, в регионе до 10 августа ожидаются сильные дожди, порывистый ветер со скоростью до 25-27 м/с, а местами даже крупный град.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям быть бдительными и соблюдать меры безопасности, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним правила поведения во время штормового предупреждения. Рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе, на высоте и отказаться от отдыха на природе.

Автомобилистам следует предусмотреть возможность парковки автомобилей на крытых стоянках, чтобы защитить их от града, а также возможного падения слабозакрепленных конструкций и деревьев при шквалистом ветре.

Обо всех происшествиях нужно сообщать в единую спасательную службу по номеру 112.