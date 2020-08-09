60 уральцев под аппаратами ИВЛ: в Свердловской области 184 новых зараженных коронавирусом

За последние сутки выписали 82 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 184 человека. Свежую статистику опубликовал оперативный штаб региона. По официальным данным, сейчас на Среднем Урале 22 267 зараженных.

COVID-19 к 9 августа подтвердился у жителей Екатеринбурга - 100 человек, Асбеста, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Краснуральска, Первоуральск, Рейды и Нижнего Тагила, а также в других городах и поселках региона.

- Состояние 118 госпитализированных оценивается как тяжелое, 111 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 60 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 265. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - объясняют в оперативном штабе Свердловской области.

Кроме того, в регионе прибавились смертельные случаи от коронавируса. От болезни скончались еще пять человек. Теперь общее количество погибших от COVID-19 достигло 327.

Но есть и положительная динамика. За последние сутки выписали из больниц 82 человека. Всего уральские врачи вылечили 18 480 пациентов.