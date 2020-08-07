Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 7 августа 2020 года

В Екатеринбурге снова жара, поэтому масками пользуются далеко не все Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтверждено 180 новых случаев заражения коронавирусом. В лидерах по количеству новых зараженных COVID-19 по-прежнему остается уральская столица: +112.

Также за сутки заболевшие зафиксированы в Арамили, Асбесте, Серове, Каменске-Уральском, Ирбите, Нижнем Тагиле, Среднеуральске, Североуральске и других населенных пунктах Среднего Урала.

Общее число заболевших на сегодняшний день в Свердловской области в начала пандемии - 21 905 человек. Из них 18 314 человек полностью выздоровели, в том числе 90 человек за последние сутки.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На сегодняшний день состояние 112 госпитализированных уральцев находятся в тяжелом состоянии, 111 из них помещены в палаты интенсивной терапии, 60 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Пополнилась за сутки и печальная статистика смертельных случаев от COVID-19: 8 случаев, зарегистрированных за последние сутки и 315 случаев с начала пандемии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бассейны, музеи и театры: куда сходить в Екатеринбурге в августе 2020. Рассказываем, какие учреждения начали работу (подробнее)

Заболевшую коронавирусом жену Шипулина затравили из-за туалета в больнице. Супруга олимпийского чемпиона жестко ответила подписчикам в Instagram [видео]

Помогли новые машины и бригады: в Екатеринбурге снизилась нагрузка на скорую помощь. Вице-губернатор Павел Креков назвал четыре основные причины (подробнее)