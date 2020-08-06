Уборщики из Екатеринбурга станцевали в ТЦ и призвали жителей не разбрасывать маски

С постановкой движений помогла танцевальная школа, в которой занимается автор ролика, Ильнур. Фото: Мария Ефимова

Уборщики и дворники из Екатеринбурга решили обратиться к горожанам с просьбой не разбрасывать использованные медицинские маски. И сделали это необычным образом – станцевали и сняли целый клип. В танцах они показали особенности своей работы в «карантинный» период. Работая в торговых центрах, уборщики каждые два часа в течение рабочего дня проводят тщательную уборку с дезинфекцией всех поверхностей – как и предписывает Роспотребнадзор.

По словам автора ролика, Ильнура, не все горожане знают, что маски нужно выбрасывать в специальную емкость для мусора. Для этого есть даже специальные урны – но и это не спасает тех, кто делает город и ТЦ чистыми. Просто некоторые продолжают выбрасывать маски там же, где их снимают.

- Мы в любом случае будем убирать за вами. Но хотим попросить: избавляйтесь от масок и перчаток цивилизованным способом, - рассказал Ильнур. – Емкостей для мусора хватает.

Постановкой танца занимался Ильнур. У него есть хобби – в свободное время парень ходить в студию танца. Поэтому он предложил всем своим коллегам снять необычный ролик. И они сразу согласились. Идею Ильнура поддержали и в танцевальной школе, помогая с монтажом ролика и постановкой движений. А еще навстречу пошли в ТРК «Парк Хаус», где молодой человек работает уборщиком.

Фото: Мария Ефимова

- Мы доверяем рекомендациям Роспотребнадзора и прекрасно пониманием, что есть причины, по которым ТЦ так долго не открывали. Но мы хотим показать, что мы и наши коллеги стараемся сделать все возможное, чтобы в магазинах люди чувствовали себя в безопасности, - добавил Ильнур.

Напомним, торговые центры в Екатеринбурге не работали с конца марта – когда началась пандемия COVID-19. Многие магазины, чтобы выжить в тяжелых условиях, работали только на выдачу заказов. Снова открыться ТЦ смогли только 1 августа – и в них сразу же выстроились огромные очереди. Основное условие, при котором они могли работать, - строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора.