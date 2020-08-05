Поймали с поличным: в Екатеринбурге серийный угонщик иномарок отделался условным сроком

В Екатеринбурге осудили мужчину, которого признали виновным в целой серии автомобильных краж. Правда, реального срока за эти «подвиги» ему удалось избежать. Несмотря на то, что Владимир Устюгов уже был судим за автоугоны, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга повел себя довольно гуманно. Угонщику дали лишь условный срок.

- По версии следствия, обвиняемый и его подельник специализировалась на хищении автомобилей Mazda, Hyundai, Kia. С помощью специального оборудования они вскрывали салон приглянувшегося автомобиля, отключали противоугонную систему, запускали двигатель и уезжали, - рассказывают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Оперативники задержали банду в лесу. Фото: УМВД Екатеринбурга

На угнанных иномарках подельники уезжали в укромные места, так называемые отстойники. Как правило, для этих целей они использовали лесные массивы в Железнодорожном районе. После этого «отстоявшуюся» машину угонщики продавали перекупщикам.

Полицейским удалось «накрыть» банду с поличным.

- В ночное время, 9 декабря 2019 года сотрудники уголовного розыска городского УМВД при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии в ходе отработки полученной оперативной информации задержали подозреваемых на территории садового товарищества Железнодорожного района, куда последние перегнали ранее похищенный на улице Походной Hyundai Creta, - рассказывают в полиции обстоятельства поимки банды.

К моменту когда в лес нагрянули оперативники, угонщики уже успели заменить на украденном Hyundai госномера. Одним из членов этой банды и был Владимир Устюгов.

Помимо устройств для угона, полицейские нашли у Владимира Устюгова оружие и патроны. Фото: УМВД Екатеринбурга

Позже оперативники нашли два гаражных бокса – на Заводской и Ключевской. Там, по словам полицейских, Владимир Устюгов хранил оборудование, которое он использовал для автоугонов. Также в гаражных боксах силовики нашли и вещи автолюбителей, которые хранились в салонах украденных иномарок.

- При обыске полицейские обнаружили и изъяли оборудование, предназначенное для хищения автомобилей, заготовки автомобильных ключей, комплекты радиостанций, комплект государственных номерных знаков, травматическое, пневматическое оружие и патроны к ним, сотовые телефоны, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

До этого мужчина уже был судим за аналогичные преступления. Фото: УМВД Екатеринбурга

Все эти предметы силовики изъяли и приобщили к делу, а похищенный Hyundai Creta полицейские вернули счастливому владельцу.

В конце июля Верх-Исетский суд признал Владимира Устюгова виновным в четырех автоугонах. Его осудили по третьей части статьи 158 УК РФ (Кража в крупном размере в составе преступной группы). Автоугонщика приговорили к 4,5 годам условно.

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