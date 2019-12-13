В Екатеринбурге поймали угонщиков элитных иномарок

СЕГОДНЯ 10:30 2019-12-13T10:30:14+03:00

Полицейские нашли у них оружие, украденные сотовые телефоны и специальное оборудование для похищения машин

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Полиция Екатеринбурга задержала двух местных жителей 32 и 26 лет, подозреваемую в угоне ряда дорогих автомобилей. Они специализировались, в основном, на иностранных марках: Mazda, Hyundai, Kia.

- С помощью специального оборудования они вскрывали салон приглянувшегося автомобиля, отключали противоугонную систему, запускали двигатель и уезжали, - объяснили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - При этом сообщники сопровождали похищенный транспорт до одного из укромных мест в лесу Железнодорожного района.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

После этого они продавали машины, а все вырученные деньги распределяли между собой. Задержать их удалось 9 декабря на территории одного из коллективных садов, куда они перегоняли похищенный Hyundai. Сразу после угона молодые люди предусмотрительно заменили госномера на украденной машине.

- В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли оборудование, предназначенное для кражи автомобилей, заготовки ключей, комплексы радиостанций и госномеров, а также оружие с патронами к ним и сотовые телефоны, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Один из злоумышленников ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу автомобиля в Верхней Пышме. На обоих завели уголовное дело по статье «Кража». Максимальный срок, который теперь грозит молодым людям - до 10 лет тюрьмы. Расследование продолжается. До решения суда они будут находиться под стражей.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

ИСТОЧНИК KP.RU