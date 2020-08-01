«Если не заплатите, то умрет ваш сын»: в Екатеринбурге мошенницы украли у бабушки золото и 300 тысяч

В конце июля в полицию Екатеринбурга обратилась 75-летняя жительница Верх-Исетского района, которая рассказала, что две неизвестных украли у нее 300 тысяч, а также золотые украшения. Все случилось за 10 дней до ее обращения. Бабушка вышла из дома, чтобы выкинуть мусор. Как вдруг к ней подошла женщина, на вид около 50 лет, и спросила, как ей пройти к детскому саду.

Завязав разговор, незнакомка начала убеждать свою жертву, что на нее кто-то навел порчу, представилась гадалкой и пообещала помочь. В доказательство своих слов она протянула пенсионерке мешок с канцелярскими скрепками и предложила достать горсть и сжать их в кулаке. Разжав руку, бабушка увидела, что одна из скрепок покрыта ржавчиной.

- Незнакомка заверила, что это плохой знак, и если не предпринять меры, то через 40 дней у нее умрет сын, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – В это время к беседующим присоединилась еще одна незнакомая женщина. Она заявила, что хорошо знает гадалку, так как она помогла ей исцелить внучку от неизлечимой болезни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/793799" frameborder="0"></iframe> Мошенницы окружили несчастную бабушку, когда та вышла из дома выбрасывать мусор.Видео: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Мошенницы начали вдвоем уговаривать бабушку пройти обряд «снятия порчи». И та под их давлением согласилась, принесла из дома все имевшиеся у нее наличные деньги и золотые украшения. Все это «гадалка» спрятала в черный носок и сказала потерпевшей отвернуться, затем засунула этот носок бабушке за пазуху и сказала носить так 10 дней.

- Перепуганная женщина так и сделала. Но на 10-й день в носке вместо денег и ценностей оказались лишь нарезанная бумага и несколько мелких камней, - добавили в УМВД. – И обманутая женщина обратилась в полицию.

Сейчас по факту кражи расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают личности двух «гадалок», а также их местонахождения. И еще раз напоминают о том, что нельзя передавать свои деньги незнакомым людям.