«Если не заплатите, то умрет ваш сын»: в Екатеринбурге мошенницы украли у бабушки золото и 300 тысяч
В конце июля в полицию Екатеринбурга обратилась 75-летняя жительница Верх-Исетского района, которая рассказала, что две неизвестных украли у нее 300 тысяч, а также золотые украшения. Все случилось за 10 дней до ее обращения. Бабушка вышла из дома, чтобы выкинуть мусор. Как вдруг к ней подошла женщина, на вид около 50 лет, и спросила, как ей пройти к детскому саду.
Завязав разговор, незнакомка начала убеждать свою жертву, что на нее кто-то навел порчу, представилась гадалкой и пообещала помочь. В доказательство своих слов она протянула пенсионерке мешок с канцелярскими скрепками и предложила достать горсть и сжать их в кулаке. Разжав руку, бабушка увидела, что одна из скрепок покрыта ржавчиной.
- Незнакомка заверила, что это плохой знак, и если не предпринять меры, то через 40 дней у нее умрет сын, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – В это время к беседующим присоединилась еще одна незнакомая женщина. Она заявила, что хорошо знает гадалку, так как она помогла ей исцелить внучку от неизлечимой болезни.
Мошенницы окружили несчастную бабушку, когда та вышла из дома выбрасывать мусор.Видео: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
Мошенницы начали вдвоем уговаривать бабушку пройти обряд «снятия порчи». И та под их давлением согласилась, принесла из дома все имевшиеся у нее наличные деньги и золотые украшения. Все это «гадалка» спрятала в черный носок и сказала потерпевшей отвернуться, затем засунула этот носок бабушке за пазуху и сказала носить так 10 дней.
- Перепуганная женщина так и сделала. Но на 10-й день в носке вместо денег и ценностей оказались лишь нарезанная бумага и несколько мелких камней, - добавили в УМВД. – И обманутая женщина обратилась в полицию.
Сейчас по факту кражи расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают личности двух «гадалок», а также их местонахождения. И еще раз напоминают о том, что нельзя передавать свои деньги незнакомым людям.
ИСТОЧНИК KP.RU