2020-07-31T17:45:32+03:00
Происшествия

«Пришлось вызвать скорую»: на Урале живодер задушил кошку на глазах у 10-летних девочек

Мужчина попытался убить и котенка, но к счастью, этого не дали сделать местные жители
Евгений СТОЯНОВ
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Выжившего котенка взяла себе бабушка одной из девочек. Его назвали Шипа. Фото: скриншот видеоВыжившего котенка взяла себе бабушка одной из девочек. Его назвали Шипа. Фото: скриншот видео
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Очередной случай жестокого обращения с животными произошел 30 июля в поселке Гагарский под Сысертью. Пьяный мужчина задушил кошку прямо на глазах у двух 10-летних девочек. Об этом «КП» рассказала Юлия – мама одной из школьниц.

- Ко мне прибежала дочка и племянница. Говорят: «Мама, там дядя душит кошку». Я вышла на улицу, а там кошка болтается на веревке, которую он держит в руках. И все это на глазах у девочек, - рассказывает Юлия.

Живодером оказался сосед женщины по поселку. Помимо взрослой кошки у него был и маленький котенок. На глазах у детей он со всего размаха ударил малыша о мусорный бак и выкинул. Туда же выбросил и взрослую кошку с петлей на шее.

- Я сказала ему: доставай котенка из бака. Когда он это сделал, мы отнесли животное домой, искупали, осмотрели и позвонили зоозащитникам, - вспоминает Юлия. - У меня дочка очень впечатлительный ребенок. С предрасположенностью к эпилепсии. Из-за переживаний от увиденного она начала задыхаться. Я позвонила в скорую. Но там мне ответили, что вызов зафиксирован, но к нам они не поедут. Мол, дайте девочке успокоительное и запишитесь на прием к психологу.

Когда Юлия спросила у соседа, зачем он сотворил такое с животным. Мужчина лишь огрызнулся, мол, моя, что хочу, то и делаю. После этого живодер спокойно ушел домой. Юлия вызвала полицию. Но хозяин кошки участковому двери так и не открыл. Тем временем ветеринары осмотрели котенка – малыш был цел.

Дети рассказали, как на Урале живодер убил кошку на их глазах.Видео: Татьяна Бронских

- Участковый сказал, что труп кошки изымать не будут, так как экспертизу по кошкам они не делают. Пришлось нам самим вести труп животного в Белоярское отделение полиции. После наших требований они приняли заявление и кошку, - возмущается зоозащитница Татьяна Бронских.

Информацию о жестокой расправе над кошкой «Комсомолке» подтвердил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- Тревожный сигнал о зверском обращении с животным поступил в дежурную часть территориального ОВД в 13:13 от местной жительницы. Сотрудники полиции, занимающиеся проверкой этой вопиющей истории, выяснили, что некий гражданин сначала избил кошку, а потом задушил ее и выбросил в мусорный бак, - рассказал Валерий Горелых. - Тело животного сотрудники полиции направили на экспертизу в ветлечебницу, чтобы установить точную причину смерти.

Живодером оказался 62-летний житель села Гагарский. Соседи по поселку характеризуют его как пьющего человека.

- Чем животное так «насолило» живодеру предстоит выяснить участковому уполномоченному, который занимается проверкой этой истории. По некоторым данным он находился в сильном алкогольном опьянении. По месту жительства застать его полицейским не удалось. Когда участковый его найдет и допросит, возможно, станет понятно, откуда появилась такая ненависть к кошкам, - уточнил Валерий Горелых. - По итогам проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение. Это может быть статья 245 УК РФ «Жесткое обращение с животными».

К сожалению, случаи жесткого обращения с животными на Урале не редкость. Осенью прошлого года несколько шестиклассников жестоко расправились с четырьмя щенками. Мы подробно рассказывали об этой вопиющей истории, а также о личностях юных догхантеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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