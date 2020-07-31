2020-07-31T10:58:41+03:00
Происшествия

«Секция нуждалась в ремонте»: в Екатеринбурге на ребенка упал забор школы

По информации прокуратуры, 11-летний мальчик получил травму ноги
Олег ГАЛИМОВ
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По результатам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Фото: Google mapsПо результатам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Фото: Google maps
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В Екатеринбурге на 11-летнего мальчика упал шумопоглщающий забор школы № 200 на улице Крестинского. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, секция нуждалась в ремонте. Ребенок получил травму ноги, в момент ЧП он ехал на самокате.

- Ребенок получил травму ноги, ему оказана необходимая медицинская помощь. После происшествия место обрушения забора осмотрено, установлено, что секция нуждается в ремонте, - отметили в надзорном ведомстве.

Сотрудники прокуратуры также запросили информацию из образовательного учреждения: устанавливается, когда и какой организацией установлен забор, кто отвечает за его надлежащую эксплуатацию.

В департаменте образования пояснили, что забор не выдержал сильного ветра, а сама конструкция была проверена на прочность 3 июля. На тот момент не было предпосылок к тому, что может произойти обрушение.

- Сотрудники школы осмотрели место обрушения и на тот момент рядом с местом падения секции пострадавших лиц не было, - рассказали специалисты департамента. - Управление образования Чкаловского района взяло эту ситуацию на особый контроль.

Комментарий Следственного комитета:

- В ходе проверки сотрудниками СКР выясняются все обстоятельства инцидента. В том числе, устанавлвается степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка, выясняется, когда и какой организацией был установлен забор, а также устанавливаются конкретные лица, ответственные за его надлежащую эксплуатацию. Опрашиваются, в том числе, очевидцы произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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