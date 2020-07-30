Усадьбы XIX века, замки и шикарные комнаты для прислуг: топ самых дорогих загородных особняков в Свердловской области

Вырастить сына, посадить дерево и построить дом – говорят, что это три главные жизненные цели, которые должен реализовать настоящий мужчина. А если и иметь дом, то обязательно за городом подальше от суеты и комфортный. Тем более пандемия и самоизоляция дала понять, что иметь недвижимость поближе к природе очень даже неплохо.

О популярности загородной покупки говорит последняя статистика. Спрос на дачи в Свердловской области вырос в три раза за последние несколько месяцев. Средняя стоимость покупки дачи составляет 550 тысяч рублей, дома - 1,3 миллион рублей, коттеджа - 5 миллионов рублей, а таунхауса - 5,2 млн. рублей.

Эксперты «Авито Недвижимости» составили список самых дорогих загородных домов Свердловской области, а также подготовили несколько лайфхаков, которые помогут при выборе дачи или коттеджа.

ЖИЗНЬ В ДРУГОМ ВЕКЕ

Этот особняк находится на озере Таватуй. Резиденция стилизована под усадьбу XIX века: роспись фасада и балюстрада парадной лестницы как будто переносят вас на пару столетий назад. Сам дом 926 квадратных метров расположен на участке площадью 2,7 гектара. На территории владений есть собственный выход к пляжу и личный пирс. Так что вам тут никто не помещает. Приятным бонусом будет русская баня, слоенная из сосновых бревен.

Цена этого особняка не маленькая, дом обойдется в 240 миллионов рублей.

- Уединенные дома и участки, безусловно, привлекают возможностью укрыться от городской суеты и шумных соседей. Однако в этом случае лучше заранее проверить транспортную доступность объекта, - советуют эксперты «Авито»

ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ ОТ ГОРОДА

Фото: предоставлено «Авито Недвижимость»

Не хотите уезжать далеко от города, не проблема. Возле Екатеринбурга можетсво симпатичных и тихих поселков, как, например, «Краснозерский». Тут выставлен на продажу шикарный дом площадью 763 квадратных метров, есть бассейн, комната для прислуги, несколько спален, кабинет и комната с уютным камином.

Поселок закрытый, поэтому уединение тут гарантировано. Дорога до центра города занимает 15 минут.

Стоимость этого дома 86, 5 миллионов рублей.

НЕСТАРЕЮЩАЯ КЛАССИКА

Фото: предоставлено «Авито Недвижимость»

Еще одна шикарная усадьба расположена на берегу озера Шарташ. Фишка интерьера – это дорогая хрустальная люстра в гостиной. Да и весь дом выполнен в классическом стиле: массивная мебель, дорогая бытовая техника. Отдельного внимания также заслуживает двухэтажный банный комплекс, расположенный на территории усадьбы, включающий в себя парную, бассейн с противотоком, зону отдыха с кухней и камином, биллиардную и спальное помещение на втором этаже. Помимо роскошного внутреннего убранства, дом может похвастаться и продуманными коммуникациями: отдельным газовым котлом, собственной скважиной и локальной канализацией.

Стоит этот дом на озере Шарташ 77 миллионов рублей.

ДЛЯ ТЕХ, КТО МЕЧТАЕТ О КОСМОСЕ

Фото: предоставлено «Авито Недвижимость»

Назвать это дом дачей не поворачивается язык, ведь это настоящий замок. Внутри современная мебель и техника. Есть своя фишка – телексоп. Так что будущий хозяин дома станет чуточку ближе к космосу.

Загородный особняк находится на 4-ом километре Чусовского тракта в поселке «Палникс». Над участком постарался ландшафтный дизайнер, есть собственный фонтан.

Цена этого дома 77 миллионов рублей.

С ЛИЧНЫМ БАРОМ И СПОРТЗАЛОМ

Фото: предоставлено «Авито Недвижимость»

Если двигаться по Сибирском тракту, то очень скоро можно добраться до поселка Верхнее Дуброво. Тут находится наш последний объект. Дизайн дома выполнен в современном стиле. Есть летняя терраса, на которую выход из столовой.

На цокольном этаже расположены зона отдыха с баром, спортивным залом и сауной. Отдельно построен домик для гостей и настоящая дровяная баня. Этот коттедж имеет все шансы стать для кого-то идеальным местом для отдыха или постоянного проживания - останется лишь оформить нужные документы.

Стоимость дома 48, 8 миллионов рублей.