В Екатеринбурге хотят вернуть прямые выборы мэра: мнения «за» и «против»

В Екатеринбурге стартовал сбор подписей за возвращение прямых выборов мэра. Инициаторами стали уральские общественники под руководством депутата Гордумы Екатеринбурга Андрея Пирожкова. Активисты намерены собрать не меньше 10 тысяч подписей в поддержку законопроекта, который внесен на Законодательное собрание Свердловской области. Если у участников группы получится собрать нужное количество подписей, то 11 сентября областные депутаты будут обязаны рассмотреть документ.

ИНИЦИАТИВА ХОРОШАЯ, НО ВРЕМЯ НЕ УДАЧНОЕ

В Екатеринбурге система прямых выборов мэра существовала с 1992-го по 2010 год. Тогда уральской столицей управлял Аркадий Чернецкий.

При «сильном мэре» у города были полномочия, компетенции и возможность развивать свою налоговую базу, то есть все для осуществления местного самоуправления самостоятельно.

Радиорубка: нужно ли Екатеринбургу и другим городам Свердловской области возвращать прямые выборы мэров? 00:00 00:00

Сегодня у города нет никаких полномочий, а часть функционала даже не подкреплена финансированием. Сегодня, по сути, мэр может решать вопросы города только, если он является «заместителем губернатора» по этой территории.

- В системе «сильного мэра» есть риски. В какой-то степени это лотерея: все зависит от того, насколько компетентный человек попадет на должность мэра. Если попадет компетентный человек, то эта система имеет несомненные плюсы. Если не компетентный – система станет тормозом в развитии города, поскольку избавиться от такого псевдоспециалиста будет сложно, - считает Аркадий Чернецкий.

Первый всенародно избранный мэр Екатеринбурга Аркадий ЧернецкийФото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший градоначальник, а ныне – член Совета Федерации, рассказывает, что после внесения изменений в Конституцию РФ, появился термин «публичная власть» - система, включающая в себя и государственную власть, и органы местного самоуправления. По сути, гражданин должен получать от чиновников все положенные ему услуги. Власть не должна быть разделена, чтобы не было перекидывания проблем и ответственности с одного уровня на другой.

В этом году на федеральном уровне может быть прописано в законодательстве положение о единой системе публичной власти, после чего станет понятно, что это такое, и как она будет строиться.

- Несомненно, будут изменения в 131 Федеральный закон о местном самоуправлении, в 181 ФЗ о региональных органах власти. Поэтому сложно сказать, какие именно будут приняты формы осуществления местного самоуправления, - говорит Аркадий Чернецкий. - Поэтому с одной стороны

инициатива по возвращению прямых выборов мэра правильная. Но с точки зрения здравого смысла – сегодня самое неудачное время для обсуждения этой темы. Через несколько месяцев могут быть настолько серьезные изменения в федеральных законах, что любой результат по инициативе окажется перечеркнут.

МНЕНИЯ «ЗА»

Депутат Гордумы Екатеринбурга Константин КиселевФото: Алексей БУЛАТОВ

Константин КИСЕЛЕВ, депутат Гордумы Екатеринбурга:

- Та система, которая сегодня существует в Екатеринбурге, показала свое несовершенство. Тот человек, которого в 2018 году назначили депутаты, показал свою несостоятельность. Думаю, что накопившаяся за два года усталость от некомпетентности администрации города стала катализатором народной инициативы. Эта же инициатива тактически будет одной из причин отставки Высокинского.

Прямые выборы – единственный в современных условиях способ, когда во власть могут пробиться люди, устраивающие интересы каждого конкретного человека. Выбирать руководителя территории: президента, губернатора, муниципального руководителя - неотъемлемое право любого человека. Отбирать это право – неверно. С избранного человека горожане могут спросить. Выбранный человек ведет себя по иному, нежели тот человек, который назначен. Если тебя избрали люди – ты отвечаешь перед людьми, если назначил начальник – ты отвечаешь перед ним. Люди сегодня хотят спрашивать с тех, кто ими управляет.

Общественник Алексей Беззуб. Фото: "КП"

Алексей БЕЗЗУБ, общественный деятель:

- Самая ущербная схема – когда горожане не участвуют в выборах мэра, что мы наблюдаем в период правления Высокинского. Самый нормальный период – правление Чернецкого. В начале 90-х была разруха, нужно было искать пути развития города. И мэр, по сути, создал третью столицу именно за счет прямых выборов мэра. Ему приходилось тащить город в команде с его жителями.

«Слабый» мэр Ройзман не мог уволить нерадивых чиновников из сохранившейся команды, но он слышал мнения людей и с человеческого переводил на чиновничий язык. То есть был «громоотводом» всех косяков. Высокинский абсолютно не слышит мнения людей. Люди голосуют за один проект благоустройства, а мэрия выбирает другой. Нет связи руководителя города с его жителями. Это откатывает Екатеринбург в рейтинге городов на нижние позиции. А город и горожане у нас амбициозные. Поэтому нужно вернуть прямые выборы мэра.

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. Фото: Андрей Альшевских

Вячеслав ВЕГНЕР, депутат Законодательного собрания Свердловской области:

- Екатеринбург достоин того, чтобы избирать своего мэра, горожане выбрали Чернецкого, и не ошиблись в своем выборе. Нам говорят, что мы не должны выбирать сами, так как часто ошибаемся, но я с этим не согласен. Выборы – это элемент демократии, которая нас возвращает в лоно Европы.

МНЕНИЯ «ПРОТИВ»

Политолог Александр Трахтенберг. Фото: Андрей Альшевских

Александр Трахтенберг, руководитель департамента Института развития и адаптации законодательства:

- Избранного мэра отозвать практически нереально. Если будет предложен механизм реального отзыва, то возврат прямых выборов мэров городов есть смысл обсуждать. Если этого механизма не будет, то риски кратно возрастают.

Политолог и писатель Анатолий Гагарин. Фото: личная страница Анатолия Гагарина в Facebook

Анатолий ГАГАРИН, политолог: - Я считаю, что вся эта кампания – очередной пример политической демагогии и не более того. Никаких шансов у этой кампании нет. Это всего лишь попытка напомнить о себе некоторых полузабытых персонажей, который хотят запустить очередной виток политической истерии. Наступает новый политический сезон, и некоторым актерам очень хочется попасть в повестку.

КАК ВЫБИРАЛИ МЭРА ЕКАТЕРИНБУРГА

1995-2010 годы – прямые выборы «сильного мэра»

2013 год – выборы «слабого мэра» с урезанными полномочиями

С 2018 года – выборы мэра депутатами Гордумы.

КАК ОСТАВИТЬ ПОДПИСЬ

- Нужно придти с паспортом на одну из точек, где дежурят волонтеры. Одна из них работает в сквере у Драмтеатра с 13 до 20 часов, вторая – на Южном автовокзале с эти же часы.

- Горожанин, который ставит свою подпись, согласно действующему закону сначала подпишет бланк с согласием на обработку своих персональных данных.

- Позже во время проверки подписей, если верфолог попытается подпись забраковать, инициаторы предъявят подтверждающий подлинность подписи документ.