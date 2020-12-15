Прошлый опыт участия в предвыборных кампаниях стал для Михалковой настоящей драмой. Фото: Instagram

Бывшую звезду шоу «Уральские пельмени» Юлию Михалкову вновь позвали баллотироваться в депутаты Госдумы. Четыре года назад актриса уже пыталась построить политическую карьеру, но проиграла выборы в нижнюю палату парламента.

- Не знаю, то ли смеяться, то ли плакать. Но, мне опять предложили поучаствовать в выборах и стать депутатом Госдумы! Отказалась, конечно. А как иначе? – написала Михалкова в своем Instagram.

По словам актрисы, первая избирательная кампания стала для нее личной драмой.

- Заявляю уверенно: выборы в России есть и еще какие! Яркие, с интригами и невероятными сюжетными поворотами, жестокими и беспощадными. Для меня они стали настоящей драмой! Но, в итоге я многому научилась и многое поняла. И сделала выводы! - добавила актриса.