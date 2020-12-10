Преподавательский стаж Михаила Наумова более 25 лет. Фото: СОЦСЕТИ

В Березовском по подозрению в педофилии задержали известного учителя рисования Михаила Наумова. Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» после заявления родителей 14-летней девочки. Школьница заявила, что 50-летний преподаватель надругался над ней.

По информации «КП», мужчина сознался в содеянном.

- Следственный отдел Березовского возбудил уголовное дело по части 3 статьи 132. Наумов был задержан сотрудниками полиции, ожидается, что следователь СКР будет ходатайствовать в суде об аресте мужчины. Ранее он был судим по статье «Побои», но на административном учете не состоял, - пояснил инсайдер «КП».

Михаил Наумов окончил Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра. Фото: СОЦСЕТИ

В арт-студии «Моне», где работал Михаил Наумов, подтвердили задержание преподавателя.

- Все что мне известно – в расписание занятий Михаила Васильевича внесены изменения. Студия работает в прежнем режиме. В случившееся сложно поверить, его же знает весь Березовский, - рассказала администратор.

Родственники Михаила Наумова отказались общаться с прессой и делиться подробностями случившегося. На данный момент известно, что семья наняла адвоката. В региональном следственном управлении СКР не стали комментировать данную тему.

Напомним, что в 2019 году в Екатеринбурге признали виновным фитнес-тренера Алексея Сушко. Мужчину уличили в мастурбации перед девочкой, суд назначил тренеру 6 лет в колонии строгого режима.

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