«Дядя отогнул трусы и показал писю»: публикуем видео допроса девочки, которая обвинила фитнес-тренера в онанизме
Накануне Свердловский областной суд смягчил наказание 36-летнему Алексею Сушко, которого признали виновным в онанизме на глазах школьницы. Речь идет о 7-летней девочке, которая посидела рядом с фитнес-тренером на диване в ноябре 2017 года.
В тот день мужчина заполнял журнал в перерыве между тренировками, а школьница ждала маму, так как прогуляла занятие в школе моделей. Уже вечером Алексея забрали в полицию и задержали. Следствие по делу длилось почти год, и в итоге Верх-Исетский районный суд приговорил тренера к 8 годам лишения свободы. Но после рассмотрения апелляции решение было изменено, а приговор смягчили до шести лет колонии строгого режима.
В распоряжении «Комсомолки» появилось видео допроса девочки в Следственном отделе. Именно эти показания легли в основу уголовного дела вместе с записями с камеры наблюдения в холе фитнес зала.
Почти на все вопросы следователя школьница отвечает с подсказки мамы, которая сидит рядом. В конце допроса она скажет, что «дядя отогнул штаны».
Допрос девочки, из-за которой уральского тренера обвинили в педофилии.
- Делал ли этот мужчина что-то странное?
- Делал.
- Расскажи, как ты это увидела…
- Я посмотрела на него, и у него была пися.
- Он ее трогал, делал что-нибудь с ней?
- Трогал.
- Чем?
-Рукой.
- Одной?
-Одной, правой.
- А другой рукой что делал?
- Держал тетрадку, прикрывался.
- Как ты поняла, что он именно прикрывался папкой? Тебе это кто-то объяснил или сама поняла?
- Потому, что никто этого больше не видел. Там даже еще люди проходили и ничего не подозревали.
- Долго он сидел, отогнув штаны?
- Ну, иногда закрывал. Я даже помню, на что она похожа.
- На что?
- Вот на это (показывает руками).
- Она как сосиска, что ли?
- Толще, толстая сосиска. Но короткая, как котлета (смеется).
- Этот мужчина видел, что ты сидишь рядом? Смотрел на тебя?
- Да, иногда смотрел.
- Он тебе специально показывал писю или просто было видно ее?
- Просто было видно.
- То есть ты не думаешь, что он специально хотел показать тебе ее?
- (Девочка кивает головой).
Адвокаты Алексея уверены, что допрос был проведен с явными нарушениями уголовно-процессуального кодекса – следователь задавал наводящие вопросы, а мать девочки подсказывала ей «правильные» ответы.
Жена тренера Ольга Сушко намерена обратиться в Верховный суд РФ и отстоять честное имя супруга.
ИСТОЧНИК KP.RU