2019-04-05T18:21:12+03:00
Происшествия

«Дядя отогнул трусы и показал писю»: публикуем видео допроса девочки, которая обвинила фитнес-тренера в онанизме

На многие вопросы следователя 7-летняя школьница отвечала с подсказки мамы
Олег Галимов
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Алексея Сушко приговорили к шести годам колонии строгого режима. Фото: соцсетиАлексея Сушко приговорили к шести годам колонии строгого режима. Фото: соцсети
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Накануне Свердловский областной суд смягчил наказание 36-летнему Алексею Сушко, которого признали виновным в онанизме на глазах школьницы. Речь идет о 7-летней девочке, которая посидела рядом с фитнес-тренером на диване в ноябре 2017 года.

В тот день мужчина заполнял журнал в перерыве между тренировками, а школьница ждала маму, так как прогуляла занятие в школе моделей. Уже вечером Алексея забрали в полицию и задержали. Следствие по делу длилось почти год, и в итоге Верх-Исетский районный суд приговорил тренера к 8 годам лишения свободы. Но после рассмотрения апелляции решение было изменено, а приговор смягчили до шести лет колонии строгого режима.

В распоряжении «Комсомолки» появилось видео допроса девочки в Следственном отделе. Именно эти показания легли в основу уголовного дела вместе с записями с камеры наблюдения в холе фитнес зала.

Почти на все вопросы следователя школьница отвечает с подсказки мамы, которая сидит рядом. В конце допроса она скажет, что «дядя отогнул штаны».

Допрос девочки, из-за которой уральского тренера обвинили в педофилии.

- Делал ли этот мужчина что-то странное?

- Делал.

- Расскажи, как ты это увидела…

- Я посмотрела на него, и у него была пися.

- Он ее трогал, делал что-нибудь с ней?

- Трогал.

- Чем?

-Рукой.

- Одной?

-Одной, правой.

- А другой рукой что делал?

- Держал тетрадку, прикрывался.

- Как ты поняла, что он именно прикрывался папкой? Тебе это кто-то объяснил или сама поняла?

- Потому, что никто этого больше не видел. Там даже еще люди проходили и ничего не подозревали.

- Долго он сидел, отогнув штаны?

- Ну, иногда закрывал. Я даже помню, на что она похожа.

- На что?

- Вот на это (показывает руками).

- Она как сосиска, что ли?

- Толще, толстая сосиска. Но короткая, как котлета (смеется).

- Этот мужчина видел, что ты сидишь рядом? Смотрел на тебя?

- Да, иногда смотрел.

- Он тебе специально показывал писю или просто было видно ее?

- Просто было видно.

- То есть ты не думаешь, что он специально хотел показать тебе ее?

- (Девочка кивает головой).

Адвокаты Алексея уверены, что допрос был проведен с явными нарушениями уголовно-процессуального кодекса – следователь задавал наводящие вопросы, а мать девочки подсказывала ей «правильные» ответы.

Жена тренера Ольга Сушко намерена обратиться в Верховный суд РФ и отстоять честное имя супруга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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