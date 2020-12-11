Михаилу Наумову 49 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Известному в Березовском учителю рисования Михаилу Наумову грозит от 8 до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Именно такие санкции предусматривает часть 3 статьи 132 уголовного кодекса «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

По данным «КП», в полицию города-спутника Екатеринбурга обратилась мать 14-летней девочки. Со слов школьницы, Наумов надругался над ней в арт-студии «Моне», где она занималась рисованием.

- Михаила Наумова задержали оперативники уголовного розыска. Он дал признательные показания, - отмечает инсайдер «Комсомолки».

Ожидается, что следователь СКР, принявший уголовное дело в производство, будет ходатайствовать об аресте педагога.