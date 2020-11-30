«Фразы продиктованы другим лицом»: эксперты пришли к выводу, что экс-консул Сейшел в Екатеринбурге написал явку с повинной под давлением

На Вожагова завели уголовное дело по части третьей статьи 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов. Фото: страница Игоря Вожагова в Facebook

Защита бывшего консула Сейшельских островов в Екатеринбурге Игоря Вожагова, которого обвиняют в незаконном выводе 1,4 миллиона евро за рубеж заявила о том, что текст его явки с повинной был написан под чью-то диктовку.

Это следует из заключения психо-лингвистического и почерковедческого заключения специалистов научно-исследовательского института судебной экспертизы «СТЭЛС» (город Челябинск) . По словам адвоката Игоря Вожагова Марии Кирилловой, этот документ приобщен к материалам проверки, которую проводит Уральское следственное управление на транспорте СК РФ. В конце июля адвокаты экс-консула Сейшел обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием наказать следователя, который ведет уголовное дело против Вожагова.

В заключении (есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.) говорится, что специалисты проанализировали тексты, которые Игорь Вожагов писал в обычной жизни, и текст явки с повинной.

- Исследуемый текст в техническом отношении выполнен как бы глубоко невежественным человеком, практически не владеющим грамотностью, и не имеющим даже отдаленного представления не только об орфографии и пунктуации, но и не обладающим навыками и логикой построения предложений таким образом, чтобы его мысли были изложены в виде связной письменной речи, безальтернативно понятной читателю, - говорится в заключении экспертов.

Также специалисты подчеркивают, что в обычной обстановке Игорь Вожагов излагает свои мысли на доступном пониманию уровне.

- Фразы, которыми изобилует текст «Явки», самостоятельно Вожагов, в силу глубокой малограмотности в юридической области, не мог, и эти фразы продиктованы ему на слух другим лицом, - говорится в заключении. - Исходя из лингвистического построения текста, имеются основания считать, что этот текст (в своей основной, содержательной части) был продиктован лицом, обладающим профессиональными знаниями в правоохранительной сфере и имеющим навыки построения или составления подобных документов.

Мы попросили комментарий в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР. Там ответили, что пока не готовы прокомментировать данную информацию.

Игорь Вожагов был отстранен от должности консула Сейшильских островов в Екатеринбурге в 2017 году. Диппредставительство он возглавлял с 2009 года. Три года назад Игорь Вожагов был гостем на нашей радиостанции. Во время программы он подробно рассказывал о работе консульства, а также о том, что его связывало с Сейшильскими островами.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.