2020-05-18T14:07:02+03:00
Происшествия

Бывший консул Сейшел в Екатеринбурге стал фигурантом дела о незаконном выводе 1,4 миллиона евро за рубеж

Схему удалось пресечь уральским таможенникам и ФСБ
Евгений СТОЯНОВ
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Игоря Вожакова отстранили от должности в 2017 году, а в 2018-м на него было совершено нападение. Фото из личного архива Игоря ВожаговаИгоря Вожакова отстранили от должности в 2017 году, а в 2018-м на него было совершено нападение. Фото из личного архива Игоря Вожагова
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В Екатеринбурге сотрудники Уральской оперативной таможни и свердловской ФСБ пресекли нелегальную схему вывода денег за границу.

- Житель Екатеринбурга по договору оказания услуг перевел более одного миллиона евро на счет фирмы, зарегистрированной на территории Восточной Европы. Сделка оказалась фиктивной, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В ведомстве уточнили, что по факту произошедшего завели уголовное дело по части третьей статьи 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов.

Данные о том, где сейчас находятся подозреваемые в незаконном выводе денег в ведомстве не сообщают.

Как рассказал «КП» источник, осведомленный о ходе уголовного дела, фигурантом этой истории оказался Игорь Вожагов – бывший консул Сейшельских островов в Екатеринбурге. По данным собеседника, Вожагов и его сожительница открыли два предприятия. Одно из них в Москве (было оформлено на женщину), а второе - в Болгарии (было оформлено на экс-консула). Компания действовала под прикрытием турфирмы, которая якобы отправляла туристов в Болгарию.

По данным нашего источника, сумма, которую подельникам удалось незаконно вывести за границу, составляет 1,38 млн евро.

Игорь Вожагов, Почетный консул Сейшельских островов в Екатеринбурге

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Игорь Вожагов был отстранен от должности консула Сейшильских островов в Екатеринбурге в 2017 году. Диппредставительство он возглавлял с 2009 года. Три года назад Игорь Вожаков был гостем на нашей радиостанции. Во время программы он подробно рассказывал о работе консульства, а также о том, что его связывало с Сейшильскими островами.

Это не первый случай, когда Вожагов становится участником громкой истории. В 2018 году на него было совершено нападение. По одной из версий автомобиль Вожагова обстреляли, полиция эту информацию не комментировала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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