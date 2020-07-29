Защита экс-консула Сейшел в Екатеринбурге обратилась к Бастрыкину с требованием наказать следователя

Защита бывшего консула Сейшельских островов в Екатеринбурге Игоря Вожагова, которого обвиняют в незаконном выводе 1,4 миллиона евро за рубеж, требует привлечь следователя по этому делу к уголовной ответственности.

Как рассказала «КП» адвокат Игоря Вожагова Мария Кирилова, это связано с обыском, который прошел в квартире ее подзащитного. Позже суд признал, что он был проведен незаконно.

- Поскольку обыск был признан незаконным, то, соответственно, все, что изымалось в ходе него, а это компьютеры, телефоны, жесткие диски, электронные носители и документы, должно быть возвращено. Но данное имущество уже больше месяца не возвращается, - объясняет Мария Кирилова.

Претензии защита экс-консула предъявляет к следователю главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Свердловской области, которая ведет дело Игоря Вожагова. По словам адвоката, сначала она обращались с жалобами к непосредственному руководству следователя, но реакции на них не было. Тогда Мария Кирилова решила привлечь силовика уже к уголовной ответственности.

- В связи с этим вчера мы обратились к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с заявлением о возбуждении в отношении следователя двух уголовных дел, - уточнила Мария Кирилова.

Адвокат считает, что действия силовика подпадают под две статьи УК - «Превышение должностных полномочий» и «Злостное неисполнение судебного решения».

Сейчас Игорь Вожагов находится под подпиской о невыезде.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал претензии адвоката так:

- Сотрудники оперативных служб свердловского гарнизона полиции, в том числе ГСУ, участия ни в каких обысках не принимали. Поэтому обвинять их в превышении своих должностных полномочий или в непрофессионализме, по меньшей мере, необоснованно, - рассказал «КП» Валерий Горелых.

Также он уточнил, что решение о незаконности обыска будет оспариваться.

- В настоящее время транспортная прокуратура готовит кассацию на решение областного суда, - уточнил полковник Горелых.

Игорь Вожагов был отстранен от должности консула Сейшильских островов в Екатеринбурге в 2017 году. Диппредставительство он возглавлял с 2009 года. Три года назад Игорь Вожагов был гостем на нашей радиостанции. Во время программы он подробно рассказывал о работе консульства, а также о том, что его связывало с Сейшильскими островами.