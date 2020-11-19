Сильнее сего ветер будет бушевать на севере региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Свердловскую область надвигается штормовой ветер. Об этом сообщили в региональном МЧС. По данным синоптиков сегодня, 19 ноября во второй половине дня и завтра, 20 ноября порывы ветра будут достигать 25-27 метров в секунду.

- Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает жителей области быть предельно осторожными и выполнять рекомендации, - обратились спасатели к свердловчанам. - Берегите себя и не создавайте условий для возникновения происшествий.

При сильном ветре необходимо обходить стороной рекламные конструкции, ветхие строения и деревья. Также рядом не стоит парковать автомобили. Окна и балконные двери во время штормового предупреждения желательно держать закрытыми. В МЧС советуют ограничить проведение работ на открытом воздухе, в том числе на высоте.

Кроме того, по данным спасателей, сильный ветер может осложнить и пожароопасную обстановку, поэтому в МЧС просят свердловчан соблюдать меры пожарной безопасности.

Но, екатеринбуржцам возможно не придется прятаться от штормового ветра. По словам синоптиков, столицу Урала штормовой ветер, скорее всего, обойдет стороной.

- В Екатеринбурге такого мы не ждем. Сильный вечер будет на севере области, в основном в горной зоне, - рассказали в Уралгидрометцентре.

Напомним, что в случае непредвиденных ситуаций, можно позвонить по телефонам пожарно-спасательной службы МЧС России – 101 или единому номеру вызова экстренных служб - 112.